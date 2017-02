ŠTA KARDIOLOZI RADE KAKO BI OSTALI ZDRAVI?

“Huffington Post” donosi nekoliko taktika koje u svojim životima primjenjuju stručnjaci za bolesti srca, doktori čije bismo savjete doista trebali samo “skopirati”, piše “Živim“…

Neka bude jednostavno

“Uvijek govorim svojim pacijentima da zdravlje leži u malim svakodnevnim aktivnostima, a ne u intenzivnoj 30-dnevnoj detoksikaciji. Moja je prehrana uglavnom mediteranska, ne jedem prženu hranu, ne jedem čips i brzu hranu, trudim se izbjegavati i slatko. Ako konzumirate svježe pripremljenu hranu i izbjegavate onu procesuiranu, ne morate se toliko zamarati čitanjem deklaracija”, kaže dr. Jennifer Haythe, profesorica na Odsjeku za kardiologiju na Univerzitetu Columbia i voditeljica Centra za kardiovaskularno zdravlje žena.

Na noge!

“Što manje sjedite, bolje za vas! Ja kod kuće imam pisaći stol uz kojega se stoji, a i kad kod mogu, telefoniram stojeći ili hodajući”, kaže dr. Joshua Knowles, asistent na Odsjeku za kardiovaskularnu medicinu Univerziteta Stanford.

Uvijek možete hodati više

“Ustanovio sam da, želim li smršaviti, samo trebam više hodati, pa hodam najmanje pet puta sedmično bilo po gradu ili na pokretnoj traci. Ljudi često kažu da su prezaposleni, ali ja ih pitam bi li našli vremena za hodanje da im to neko plati? U tom slučaju nekako bi već našli vremena. Ako na posao idete javnim prevozom, nije teško komad puta propješačiti. Obujte udobne cipele i hodajte na posao i s posla, do prodavnice ili do parka”, savjetuje dr. Marc S. Eisenberg, profesor kliničke medicine na Univerzitetu Columbia.

Znajte svoje rizike

“Uvijek savjetujem svojim prijateljima da prekontrolišu svoje srce. 43 su mi godine i u mojoj dobi ljudi o tome još ne razmišljaju, ali trebali bi jer su bolesti srca i dalje ubica broj jedan kod ženske populacije. Ljudi misle da su sigurni ako ne piju, ne puše i izbjegavaju masnu hranu, ali to nije dovoljno. Možda je od bolesti srca umro neko iz njihove porodice i to ih automatski stavlja u rizičnu grupu”, savjetuje dr. Jennifer Haythe.

Družite se s prijateljima i rodbinom

“Postoje vrlo snažni dokazi da su ljudi koji njeguju snažne odnose s drugima, uopšte boljeg zdravlja, žive duže i imaju bolji kvalitet života. Meni su moja porodica i prijatelji izuzetno važni”, tvrdi dr. Joshua Knowles.

Vježbajte…

“Uvijek imate neki izgovor što ne vježbate: vratili ste se kući kasno, imate puno obaveza poput porodice, djece, posla… Uvijek je neki razlog. Međutim, ipak imate malo vremena prije odlaska na posao, u pauzi za ručak ili slično, pa umjesto da tipkate na mobitel, rastegnite se ili napravite nekoliko vježbi. Preko puta moje bolnice je Central Park pa iskoristim vrijeme između dvije operacije i odem na kratko trčanje”, govori dr Allan S. Stewart, kardiokirurg u bolnici Mount Sinai u New Yorku.

… i neka vam postane navika

“Uvijek ljudima kažem da nije važno koje vježbe izvode, već da je najvažnije da se uspiju pokrenuti. Šta god radili, radite to gotovo religiozno. Smanjit će vam se krvni tlak, otkucaji srca, proizvodit ćete više endorfina te biti sve zadovoljniji nakon svakog vježbanja. U početku će vam biti jako teško, ali kada jednom uđete u taj čarobni krug vježbe, nedostajat će vam kad ne vježbate”, kaže dr. Allan S. Stewart.

Polako s crnim vinom

Piće ili dva u dobrom društvu ne mogu škoditi i svakako je ugodno popiti malo vina uz dobar obrok ili piva uz utakmicu. Međutim, svejedno ne bismo trebali promovisati crno vino kao efikasnu zaštitu protiv bolesti srca. Naime, alkohol uopšte nije dobar za srce, a pretjerana konzumacija dovodi do razvoja kardiovaskularnih bolesti. Dvije, tri čaše vina sedmično neće vam naškoditi, ali morate biti jako pažljivi da vam to ne prijeđe u naviku”, upozorava dr. Jennifer Haythe.

Pronađite način prehrane koji vam odgovara

“Jedina vrsta dijete koja funkcioniše je ona koju možete integrisati u normalni život i koje se možete stalno držati. Radnim danima jedem zdravo, a vikendima sebi priuštim šta god želim. Kasnije navečer uz TV jedem samo zdrave stvari poput voća ili jogurta tako da imam osjećaj da ipak nešto grickam, ali to nešto nije nezdravo”, otkriva dr. Marc S. Eisenberg.

Spavanje vam mora biti važno

“Svi znaju da loš san bitno utiče na zdravlje. Osim toga, loš san utiče na lošu prehranu, a to pak na to da se uopšte loše osjećate i da ste narušenog zdravlja. Poremećaji sna i apnea vrlo su česti problemi kod srčanih bolesnika”, ističe dr. Joshua Knowles.

