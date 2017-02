Ovo su znakovi koji pokazuju upalne procese u tijelu, koje ne biste trebali ignorisati

Crvenilo i otok na koži

Primijetite li kako su vam se na koži počele događati promjene poput otoka ili crvenila, znajte kako su to prvi znakovi upale koje ne smijete ignorirati. Oni se događaju na mjestima na kojima je došlo do oštećenja kože uzrokovanog opeklinama, ranama ili ubodima, a uzrokuju ih bakterije koje ‘napadaju’ tkivo.

Ako je riječ o manjim ozljedama, one se mogu liječiti antibiotskom masti, no ako je upala zahvatila veću površinu kože, vrijeme je da potražite savjet liječnika, piše “Zadovoljna“.



Bolovi u mišićima i zglobovima

Bolovi ovog tipa najčešće se manifestiraju nakon treninga ili neke druge naporne aktivnosti i oni su normalna pojava koja bi kroz dan-dva trebala polako nestati.

No, ako se ovakvo stanje nastavi ili pak ako se dogodi bez nekog posebnog razloga, to može biti znak neke veće upale koja se događa u tijelu. Bolovi u mišićima, ligamentima i hvatištima tetiva mogu upućivati na upalu živca ili neku reumatsku bolest, dok učestali bolovi u zglobovima mogu biti pokazatelj artritisa – upale zglobova.



Bolovi u želucu

Mučnina, žgaravica, bolovi u predjelu trbuha mogu biti uzrokovani određenom hranom ili pićem, stresom, lijekovima ili virozom. No, isto tako, spomenuti simptomi, posebno ako se često ponavljaju, mogu opisivati i upalni proces.

Riječ je o gastritisu – upali želučane sluznice koji, ako se ne liječi može postati vrlo neugodan i bolan. Osjetite li spomenute promjene u želucu i predjelu trbuha, koje se pojavljuju, potražite pomoć liječnika opće prakse.

Otežano mokrenje

Osjećaj kao da morate mokriti iako to nikako ne uspijevate ili pak mokrite otežano, uz probadajuću bol i pritisak najčešći su znakovi upale mjehura.

Ovi simptomi pokazatelj su ozbiljnog upalnog procesa koji ne smijete ignorirati. Ukoliko se ne liječi, upala mjehura može postati opasna i za druge organe, te može izazvati i upalu bubrega. Osjetite li spomenute simptome, potražite savjet liječnika, a mi vam donosimo prirodne borce protiv upale mjehura.

Promjene na očima

Organ vida vrlo je osjetljiv na vanjske utjecaje. Iritacije oka mogu biti uzrokovane alergijama, prašinom, vjetrom, predugim korištenjem kompjutora ili pak raznim ozljedama. Simptomi su curenje, crvenilo i peckanje oka, koji traju kratko i stanje oka se ne pogoršava.

Ako crvenilo postaje sve izraženije te je popraćeno otokom i bolovima to može biti pokazatelj upale oka. Najčešća upala je konjunktivitis koji, ako je uzrokovan bakterijom, mora biti tretiran antibioticima.

Druga promjena koja upućuje na bakterijsku upalu je ječmenac – akutna infekcija koja uzrokuje crvenu kvržicu uz rub očne vjeđe (kapka).

