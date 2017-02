ISPOVIJEST UGLEDNE NOVINARKE, JEDVA JOJ SPASILI ŽIVOT: “Zbog upaljenog zuba umalo sam umrla. Bakterija mi je napala mozak, sada ponovno učim hodati”

“Posljednjih godina imala sam određene tegobe sa zubima dok sam živjela u Belgiji, ali zahvaljujući šeprtljavosti tamošnjih zubara problem nije otkriven na vrijeme. Kad me zabolio zub, stomatolog mi je rekao da je za to kriv jedan izvaljeni korijen. Nekoliko dana nakon tog pregleda bolovi su postali jači, imala sam probleme s pisanjem u smislu tipfelera, miješanja slova, glasova i riječi”, piše “Slobodna Dalmacija“.

Vratila sam se u Zadar, a krajem decembra, tačnije 23. decembra, počela sam se gasiti. Doslovno. Snimila sam ortopan, izvadila problematični zub, osmicu dolje, u zadarskoj ordinaciji dr. Paška Matulića. Obavio je to njegov kolega, iskusni oralni hirurg. Dva dana kasnije počela sam se kočiti, gubiti kontrolu nad desnom stranom tijela uz znatno usporenu motoriku.

Nije mi bilo jasno što se sa mnom događa. Otišla sam na hitni prijam zadarske Opće bolnice gdje mi je napravljen CT glave i snimanje magnetskom rezonacijom nakon čega je utvrđeno da imam cistu, odnosno apsces na mozgu za koji pretpostavljaju da je nastao kao posljedica infekcije na zubu. Bila sam još nekoliko dana u Zadru, da bi me 1. januara hitno prebacili u Zagreb na Neurokiruršku kliniku KB-a “Dubrava” gdje sam operisana. I spašena zahvaljujući iznimnoj stručnosti tamošnjih doktora. To je čudo od Klinike, za tvoju informaciju.

“Operisali su me uz pomoć robota.”

– Molim?

“Dobro si čula. Uz pomoć robota. Odstranjena mi je cista, nakon čega je odmah uslijedila terapija, kombinacija antibiotika koji su ciljali bakteriju koja je sve to uzrokovala, i kortikosteroidima za spječavanje oticanja mozga. Kasnije su mi doktori objasnili da se ta bakterija iz zuba u donjoj čeljusti, što se vrlo rijetko događa, otrgnula kontroli i otputovala do prednjeg čeonog režnja mozga gdje je stvorila apsces, vrećicu koja je pritiskala moždane centre odgovorne za motoriku i govor. Nakon tog zahvata prebačena sam na Kliniku “Dr. Fran Mihaljević”, koja je najbolja u Hrvatskoj za liječenje infekcija. Ovdje sam već šest sedmica u izvrsnim uslovima okružena predivnim osobljem koje me stalno drži na oku.”

– Kako se sada osjećaš?

“Ukratko, čim je gnojna vrećica izvađena, polako mi se vratio govor, donekle i motorika u ruci. Svega sam se sjetila i sada dobro razumijem šta mi se događalo i da sam skoro zaglavila. Mogu ti reći da sam sada dobro i skoro odlazim u toplice gdje ću još jednom učiti hodati. Nadam se uspješno”, uz osmijeh priča Lada, malo sporije nego što sam navikla čuti našu inače temperamentnu kolegicu, ali razgovjetno. I ne prekida iako joj je medicinska sestra upravo dok razgovaramo došla dati terapiju.

– Da nazovem kasnije?

“Ne, ne, pričekaj, začas ćemo nastaviti”, kaže.

– Neću te dugo gnjaviti jer znam da si iscpljena i da ti treba odmor, ali još mi objasni kako je izgledao zahvat uz pomoć robota?

“Ovako. Glavu ti stave u nekakav metalni kavez koji je spojen na kompjuter i prema koordinatama koje mu servira nalaz magnetske rezonancije, kroz sasvim mali otvor na lubanji usisava se sadržaj ciste, odnosno apsces. Sve skupa trajalo je oko 25 minuta. Svega si svjestan, ništa ne boli. I na kraju doktori zatvore rupicu na lubanji i to je to.

– Ništa ne boli?

“Za to se pobrinuo anesteziolog, koji očito zna svoj posao.”

– I na kraju, imaš li neku poruku za sve nas strašljivce koji odgađamo odlazak zubaru, bojimo ih se, ne volimo njihove zujalice i sve ostalo što tamo imaju pri ruci?

“Imam tri poruke. Prva je – ne idite nikad belgijskim zubarima jer su totalne šeprtlje, što nije samo moje iskustvo. Druga, odlazite na češće kontole kod zubara i napravite povremeno ortopan. I treća, ako osjetite da vas nešto boli u ustima, ne dopustite da vam zubari relativizuju problem i nemojte se s tim pomiriti jer vam to zvuči dobro, nego tražite drugo mišljenje”, poručuje optimistično Lada koja uskoro odlazi na ugodniji dio liječenja.

Uz želju da joj oboravak bude brz, pozdravljamo se.

“Ali slobodno nazovi ako te još nešto zanima i svakako pokušaj dobiti nekoga od mojih liječnika u KB Dubrava, na petom spratu. Ja sam ti ovo onako laički ispričala, a oni će ti to malo stručnije. Navodno su nedavno imali i predavanje na ovu temu jer su imali i slučaj da je čovjek umro zbog bolesnog zuba.

Naravno, zvat ću.

Naš je sagovornik prof. dr. sc. Darko Chudy, predstojnik Klinike za neurokirurgiju KB-a “Dubrava” koji je kratko pojasnio kakve sve mogu biti posljedice infekcije u zubu.

“Svaka infekcija na licu ili u usnoj šupljini može uzrokovati širenje infekcije u unutarlubanjsku šupljinu. Veća je mogućnost da se to dogodi ako se radi o gornjoj čeljusti te području od gornje usne prema čelu. Te su komplikacije rijetke, ali su moguće i opisane. Najčešće su uzrokovane infekcijom zuba, rjeđe su to lokalne upale kože u tom području lica. Svaki apsces je po život opasno stanje jer može uzrokovati smrtni ishod.

Liječenje se provodi neurohirurškim zahvatom i antibiotskom terapijom. Terapija se provodi u specijalizovanim ustanovama poput Klinke “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu. Kod vaše prijateljice koristili smo za tačnu lokalizaciju apscesa u mozgu robotski sistem Ronna.

On se već duže vrijeme koristi i skupljajući iskustva radimo daljnja poboljašnja preciznosti i kraćeg vremena trajanja operacije. Drago mi je da se vaša prijateljica i naša pacijentica dobro opravlja. Komplikacije su u svakom poslu moguće, ova kod zubara je izrazito rijetka i ne ovisi o tehnici vađenja zuba”, naglašava prof. Chudy.

Stomatolog Zeko: Bakterije i njihovi toksini mogu napraviti štetu u cijelom tijelu, izazvati ćelavost i ošteti srce i pluća

Pitali smo za mišljenje i poznatog stomatologa dr. Davida Zeku, koji navodi da su naučne studije posljednjih godina povezale infekcije u usnoj šupljini sa infektivnim endokarditisom, miokarditisom, reumatoidnim artritisom, dermatološkim problemima i opadanjem kose, hipertenzijom, opstruktivnom bolesti pluća. No i sam karijes može biti problem.

“Karijes je bolest tvrdog zubnog tkiva, koja dovodi do postepenog razaranja zubne strukture. Ima progresivan tok, širi se brzo kroz zubno tkivo (caklinu, dentin, cement) i neliječen izaziva brojne posljedice i komplikacije na okolnim strukturama potpornog zubnog aparata (periodontalni ligament, gingiva, kost) te udaljenim organima. U nastanku i širenju karijesa učestvuje veliki broj bakterija. Sama njihova prisutnost u karijesnoj leziji, koja je još potpomognuta lošom oralnom higijenom, dovodi do upala zubnog mesa (gingivitis, parodontitis), te upalnih procesa u okolnoj kosti i ligametu. Iz toga možemo zaključiti da je zub i njegov potporni aparat, jedan od ulaznih puteva bakterijskih upalnih agensa u organizam.

Bez obzira da li je to zub s upalnim džepom, granulomom, destruiran i polomljen zub… svaki od njih predstavlja fokus, odnosno žarište bakterija, njihovih toksina i metabolita u organizmu, koji može ugroziti bilo koji organ u tijelu. Prilikom pada imuniteta ili djelovanjem egzogenih čimbenika može doći do prodora bakterija u krv, i njihovog širenja do udaljenih organa. Tada ovisno o zahvaćenom organu dolazi do razvoja simptoma i bolesti, te je vrlo često teško odrediti primarnu bolest i uzročnika”, navodi David Zeko.

“Pregledom jedan put godišnje kod svog stomatologa najbolji je način da spriječite bilo kakve oralne bolesti, komplikacije opšteg zdravlja koje mogu biti vezane za zube i sve ostale tegobe! Uz današnju digitalnu dijagnostiku (rvg, ortopantomogram, cbct) sa minimalnim zračenjem može se na vrijeme otkriti problem i preventivno djelovati da ne dođe do ovakvih skoro pa fatalnih ishoda”, kaže doktor dentalne medicine David Zeko, prenosi “Slobodna Dalmacija“…

