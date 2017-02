Vrlo česta pojava kod žena: Kako prepoznati i liječiti kandidu?!

Kandida je gljivica koja pomaže kod upijanja hranjivih tvari i probave, ali samo kada se nalazi u odgovarajućim razinama u tijelu. Kada dođe do prekomjerne proizvodnje mogu se pojaviti tipični simptomi candide.

Ako se probavni sustav ne pregleda, candida može iz sustava dospijeti u krvotok. Tada dolazi do otpuštanja toksina, što uzrokuje sindrom propusnog crijeva, piše “Zadovoljna“.

Kada je prirodna pH ravnoteža tijela uznemirena, candida može izvan kontrole rasti u vašem tijelu i tako stvoriti sustavni problem. Dobre, zdrave bakterije i imunološki sustav koji ispravno funkcionira su itekako potrebni u borbi protiv ove tvrdoglave infekcije.

Sindrom prekomjernog rasta kandide je pojam koji se odnosi na to da je rast candide u vašem tijelu postao izvan kontrole. No, ne zaboravite da se ovdje radi o kroničnom zdravstvenom stanju.

Individualci koji nikad nisu iskusili ozbiljnu gljivičnu infekciju mogu vidjeti promjene na drugi način. Odnosno, mogu razviti nove osjetljivosti, alergije ili netolerantnost prema raznim vrstama namirnica, koje najčešće uključuju mliječne proizvode, jaja, kukuruz ili gluten.

“Candida Albicans je najčešći tip gljivičnih infekcija te se može naći u ustima, probavnom sustavu i vaginalnom području ”

Što uzrokuje kandida infekcije?

Postoji mnogo mogućih uzroka kandide uključujući prehranu s visokim udjelom šećera, rafiniranih ugljikohidrata i alkohola koji pomažu gljivici da raste. Osim toga, odlučili smo opisati još pet potencijalnih uzroka.

1. Antibiotici

Ponekad su antibiotici potrebni za suzbijanje tvrdoglave infekcija kako bi se riješili loših bakterija u vašem sustavu. No, problem s antibioticima i s njihovim pretjeranim korištenjem je da oni ne ubijaju samo loše bakterije, već se rješavaju i onih dobrih.

Dobre bakterije u vašem sustavu odgovorne su za probavu i držanje Kandide pod kontrolom. Nakon dužeg perioda konzumiranja ili višebrojnih korištenja tijekom kraćeg perioda, antibiotici mogu vaše tijelo pretvoriti u područje savršeno za razmnožavanje kandide.

2. Kontracepcijske pilule

Za razliku od antibiotika, same kontracepcijske pilule direktno ne uzrokuju gljivičnu infekciju i sindrom prekomjernog rasta kandide. No, kada žena konzumira prehranu koja sadrži visok udio rafiniranih šećera te je na antibioticima, tada pilule mogu negativno utjecati na njezino tijelo te mogu dovesti do kandida infekcije.

Kod nekih žena moguće je da pilula uzrokuje gljivične infekcije, te nakon što su se riješile prvotne infekcije i ponovno počele uzimati pilule, kandida se može pojaviti.

3. Oralne formulacije kortikosteroida

Kod individualca koji liječe astmu pomoću inhalatora postoji veći rizik za razvijanje candide u ustima što može dovesti do sustavnog prekomjernog rasta kandide.

Važno je da osobe koje koriste ovaj način za liječenje astme pažljivo prate upute za ispiranje ustiju nakon svakog korištenja. Ako se oralna kandidijaza pojavi, može se liječiti pomoću grgljanja kokosovog ulja i jedne do dvije kapljice esencijalnog ulja klinčića.

4. Dijabetes

Kod osoba s dijabetesom tipa 1 i tipa 2 razine šećera u ustima i ostalim sluznicama više su nego kod ljudi koji nemaju dijabetes. S obzirom na to da je kandida tip gljivice te šećer hrani gljivice, jasno je da oni koji imaju dijabetes izloženi su većem riziku razvijanju sindroma prekomjernog rasta candide.

5. Slabi imunološki sustav

Svatko tko ima slabiji imunološki sustav ima veće šanse da mu se u tijelu razvije kandida. Toj populaciji najčešće pripadaju novorođenčad i mala djeca, osobe starije životne dobi te osobe kojima su dijagnosticirana razna upalna stanja i autoimune bolesti.

9 simptoma kandide

1. Kronični umor

2. Poremećaji raspoloženja

3. Ponavljajuće infekcije vaginalnog i urinarnog trakta

4. Oralna kandidijaza

5. Upala sinusa

6. Poremećaji u probavi

7. Zamagljenje svjesnosti

8. Gljivične infekcije kože i noktiju

9. Hormonska neravnoteža

