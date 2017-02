Evo kakvim sakrivenim otrovima svakodnevno trujete svoju djecu i sebe! Izbacite ih iz kuće momentalno!

Pogledajte koji predmeti u vašoj kući sadrže štetne materije i mogu biti štetni po vaše zdravlje.

1. Ftalati u posudama za skladištenje hrane

Ovo je još jedna hemikalija koja se nalazi u prašini, a takođe i u predmetima koje svakodnevno koristimo – plastičnim činijama i bocama. Prisustvo ftalata je takođe otkriveno u proizvodima za njegu ljepote i kose i plastičnim stvarima generalno. Postoji više načina kako da izbjegnete ftalate sada kada znate šta se nalazi u mnogim mirisima i aromama, a takođe se potrudite da jedete samo organsku hranu jer se može naći i u njoj, piše “Fokuzz“.



2. Bisfenol u plastičnim bocama za vodu

Ova hemikalija postala je veoma poznata tokom godina, posebno kada je riječ o kupovini flaširane vode. Prema nekim istraživanjima bisfenol A negativno utiče na plodnost muškarca, dijabetes i bolesti srca. Najjednostavniji način da izbjegnete kontakt sa ovom hemikalijom jeste da kupujete boce koje ne sadrže bisfenol. Sada kada su ljudi postali toliko svijesni ove supstance, mnoge kompanije proizvode boce bez bisfenola.



3. Kiselina na tiganjima

Oni koji vole da kuvaju trebalo bi da obrate pažnju na ovo. Hemijska perfluorakilna kiselina se često nalazi na neljepljivim tiganjima, papiru za pečenje. Ova kiselina povezana je sa visokim nivoom holesterola i tiroidnim problemima. Ljubitelji hrane ne bi trebalo da budu zabrinuti. Sljedeći put kada kupujete posuđe, birajte ono od stakla, nehrđajućeg čelika ili livenog gvožđa i sve će biti u redu.

4. Perhloretilen u tkanini

Perhloretilen je bezbojna tečnost koja spada u nestabilna jedinjenja, a može se naći u sredstvima za odmašćivanje i suho pranje. Ova hemikalija povezana je sa bubrezima, jetrom i oštećenjem centralnog nervnog sistema. Najbolje bi bilo da što manje dolazite u kontakt sa sredstvima za uklanjanje fleka, poliranje cipela, i sredstvima za čišćenje drveta. U redu bi bilo da ih zamijenite nekom prirodnom alternativom.

5. Antipireni u kauču

Ogromne količine ovih supstanci nalaze se u prašini i obično žive u namještaju – zajedno sa tepisima i električnim uređajima. Antipireni mogu uticati na neplodnost, probleme sa štitnom žlijezdom i problemima sa koncentracijom. Kako bi se smanjila šansa od ovakvih problema, pažljivo birajte svoj namještaj i posteljinu i vodite računa da su napravljeni od prirodnog vodootpornog materijala.

6. Azbest u zidovima

Ukoliko je vaša kuća izgrađena u periodu između 1940. i 1970. važno je da obratite pažnju jer se u tom periodu azbest koristio u velikim količinama. U ovom periodu koristili su se jeftini materijali koji su zapravo toksični i povećavaju šanse za oštećenje plućnog tkiva i rak. Postoji mnogo različitih metoda na raspolaganju kako možete pokriti azbest, a ozbiljniji procesi mogu ga potpuno ukloniti.

7. Isparljiva jedinjenja u vazduhu

Ovih opasnih jedninjenja najviše ima u kuhinjama, podrumima i prostorijama gdje se pere veš. Tečnosti za čišćenje koje iscure iz boca isparavaju na sobnoj temperaturi, i zbog toga su ove prostorije najugroženije. Ove hemikalije mogu izazvati ozbiljne napade astme, pa čak i rak pluća. Jednostavno budite oprezni kada kupujete proizvode za čišćenje birajući preparate koji sadrže sastojke koji su dozvoljeni od strane Vlade.



8. Amonijak u proizvodima za čišćenje

Može biti i u gasnom stanju, ali ima jako izražen miris, tako da ukoliko dođe do curenja amonijaka, vi ćete to znati. Jaki proizvodi za čišćenje i đubrenje biljaka ga sadrže, a on može spaliti vašu kožu i oštetiti respiratorni sistem trajno. Jedina dobra stvar jeste što uz pomoć mirisa možete osjetiti ukoliko postoji opasnost od ove hemikalije, za razliku od mnogih drugih koje nemaju specifičan miris. Postarajte se da se riješite svih proizvoda koja sadrže amonijak jer postoji šansa da dođe do curenja istog.

9. Herbicidi u hrani

Kao što mnogi od nas znaju, herbicidi su neizostavna pojava kada je u pitanju genetski modifikovana hrana. Biljke se prskaju kako bi sačuvale svoj vještački izgled, a njihovo konzumiranje može imati štetne nuspojave, od manjih kao što su osip i mučnina do napada, pa čak i povećanja rizika oboljevanja od raka. Uvijek možete kupiti prirodnu, organsku hranu ili makar budite svijesni šta hrana koju kupujete sadrži.

10. Olovo u vodi

Postoji veliki rizik od ovog teškog metala ukoliko imate stare cijevi, a takođe postoji opasnost i od hromiranih filtera na slavinama. Ove supstance ne samo da utiču na hormon stresa, već takođe mogu dovesti i do većih problema kao što su gastrointestinalni problemi i bolesti bubrega. Da bi se ovo izbjeglo trebalo bi da kupite odgovarajuće filtere i izbjegavati kupovinu proizvoda koji sadrže olovo.

