Recite DA nepušenju: 7 koraka do bacanja cigareta

Kad god je riječ o pušenju, treba imati na umu da je u pitanju javnozdravstveni problem. Naime, pušenje se navodi kao češći uzrok smrti od prometnih nesreća, alkohola, ubojstava i AIDS-a zajedno. Svakako je najrazornija bolest koja može pogoditi pušače rak pluća gdje statistike bilježe da su čak 95% umrlih bili pušači, piše “Ordinacija“…

Nijedan organ ljudskog tijela nije pošteđen

Pušenje ne donosi apsolutno ništa korisno i zdravo ljudskom organizmu i to je jasno svima. Iako ta činjenica ne tjera pušače da prestanu pušiti, nije ju nauštrb ponavljati. Naime, ne postoji dio ljudskog tijela na koji pušenje ne utiče negativno. Već je spomenut rak pluća koji se najčešće veže s pušenjem, i to je s razlogom. Naime, udisanjem nikotinskog dima najviše su pogođeni upravo respiratorni organi. Smanjuje se dotok zraka do pluća što može rezultovati raznim opstruktivnim bolestima pluća uslijed kojih će doći do propadanja plućnih mjehurića. Osim toga, pogođeni su i:

srce i krvne žile – povećan krvni tlak, sužene krvne žile, propadanje srčanoga mišića

probavni organi – smanjeno izlučivanje sline u ustima, žgaravica, čir

živčani sistem – nesanica, razdražljivost, manjak koncentracije, problemi s pamćenjem

spolni organi – impotencija, sterilnost, izostanak menstruacije

koštano-mišićni sistem – poremećaji mineralizacije kosti, osteoporoza, povećan rizik za nastanak prijeloma

Sedam koraka do bacanja cigareta

1. Odaberite najveću prednost nepušenja – nekome to mogu biti finansijski, nekome društveni, emocionalni ili, pak, fizički razlozi.

2. Pripremite se fizički na prestanak pušenja – nakon toliko vremena trovanja, vaše će tijelo doživjeti šok. Stoga bi bilo poželjno oboružati se s dovoljno vode i volje za što češćim boravkom u prirodi.

3. Pripremite se psihički na prestanak pušenja – budite spremni na visokorizične situacije u društvu u kojima ćete poželjeti zapaliti cigaretu. Budite dosljedni, a uvijek možete pronaći i prijatelja nepušača koji će vam biti podrška u odabiru zdravog načina života.

4. Nagradite se – nagrađivanjem samih sebe može djelovati itekako motivišuće. Nagraditi se možete svakih mjesec dana bez duhanskoga dim, i to hranom, odjećom, obućom – onim što vam zapravo donosi najviše sreće.

5. Oponašajte nepušače – pušači obično govore kako, nakon prestanka pušenja, ne znaju šta s rukama. Jednostavno, posmatrajte nepušače i nastojte kopirati njihovo ponašanje – od položaja ruku, ponašanja u stresnim situacijama i sl.

6. Nađite vrijeme za opuštanje – neka opuštanje od 10-ak minuta dnevno bude dio vaše svakodnevice. Vježbajte disanje, izbjegavajte stresne situacije i jednostavno praktikujte aktivnosti koje vas vesele.

7. Ako ste posrnuli, počnite ispočetka – svakom se može dogoditi pad jer put do nepušenja nije bezbolan i potpuno lagan. Međutim, ako vam se dogodilo da ste zapalili cigaretu, nemojte se odlučiti na cijelu kutiju. Zaustavite se na toj jednoj i nakon nje jednostavno počnite cijeli proces ispočetka.

