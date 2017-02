Upala slijepog crijeva: Prepoznajte simptome i hitno se javite liječniku!

Slijepo crijevo nalazi se kao početni dio debelog crijeva koji je smješten nisko na desnoj strani.

Kako prepoznati da se radi o upali?

Ako se radi o upali slijepog crijeva, bolovi se počinju pojavljivati u prostoru oko pupka. Mogu biti praćeni i dijarejom i vjetrovima, a zatim nastupa mučnina i povraćanje. Bolovi se, nekoliko sati nakon prvih simptoma, lokaliziraju na desni dio donjeg stomaka, no ono što otežava prepoznavanje da je riječ o upali slijepog crijeva jest činjenica da se tipični simptomi javljaju samo kod polovice bolesnika. Katkada se bol premješta ili se crvuljak nalazi niže uz mokraćni mjehur pa je osobi teže procijeniti je li problem s mjehurom ili je zaista riječ o upali slijepog crijeva. U svakom slučaju potrebno je javiti se liječniku što prije kako bi se utvrdilo o čemu je riječ i pomno pritom pratiti sve simptome , piše “Radiosarajevo“.

Kod malog djeteta stomak može biti tvrd na dodir, natečen ili napuhnut. Javlja se bol na desnoj strani stomaka prilikom pritiska dlana na lijevu stranu stomaka ili prilikom kašljanja.

Bakterijska infekcija može uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme ako slijepo crijevo pukne i bakterija se proširi tijelom. Osoba nakon toga može doživjeti osjećaj olakšanja, no to je “zatišje pred buru” jer nakon nekog vremena upala će se proširiti na cijelu potrbušnicu i stomak će postati tvrd i bolan na dodir. To je ono što mnogi odmah prepoznaju kao upalu slijepog crijeva i hitno se javljaju liječniku, ali uočite li neki od ovih simptoma, koji mogu trajati i do dvije sedmice, otiđite k liječniku što prije.

