Ako možete da zagolicate sami sebe – možda patite od ove teške bolesti

Naučnici su došli do zaključka da su osobe koje su u stanju da zagolicaju same sebe možda šizofrenične. Nedavno objavljeno istraživanje objavljeno u časopisu “Svijest i kognitivnost” posmatralo je kako zdrave osobe sa “sa naglašenim šizofrenim crtama” reaguju na golicanje.

Od učesnika studije traženo je da probaju da sami zagolicaju sebe, a potom su ih golicali i istraživači, prenosi IFLScience. Nakon ovoga od njh je traženo da popune anketu i ocjene koliko su golicljivi bili u obje ove situacije, prenosi “RadioSarajevo“.

Rezultati su pokazali da su osobe koje su imale najveće crte šizofrenih osoba podjednako bile golicljive kada su same sebe golicale, i kada su to radili istraživači. Istraživači vjeruju da je razlog za ovo to što njihov mozak nije uvijek u stanju da razlikuje akcije koje oni čine od onih koje njima čine drugi.

U slučaju da ste u stanju da se nasmijete kada golicate sami sebe, to možda može biti znak da patite od šizofrenije, a možda ste samo isuviše osjetljivi.

