Imate li bijele mrlje na zubima? Radi se o dentalnoj fluorozi, koja nastaje unošenjem previše fluora tokom djetinstva

Riječ je o problemu koji se razvije tokom djetinjstva, a može se nastaviti i u kasnijim godinama.

A, kako nastaje?

Bijele mrlje nastaju ako ste, dok ste bili dijete, u organizam unijeli suviše fluora. Prije nego što napunite osam godina, vaši zubi se razvijaju ispod desni, ali višak fluora u ishrani i sl. usporava ovaj proces tako što ometa razvoj zubne cakline, pa pojedini dijelovi zuba budu mekši od ostatka, piše “Radiosarajevo“.

Rezultat su bijele, ali i smeđe mrlje na zubima.

Nažalost, situacija se može zakomplicirati, pa da zubi propadnu još više, stoga se oprez svakako savjetuje.

Inače, mala količina fluora dobra je za zaštitu od propadanja zuba:

Djeca od 0 do 6 mjeseci: 0.01 miligram u toku dana

Djeca od 7 do 12 mjeseci: 0.5 miligrama u toku dana

Djeca od 1 do 3 godine: 0.7 miligrama u toku dana

Djeca od 4 do 8 godina: 1 miligram u toku dana

U vodi i drugim pićima koje unosimo nalazi se oko 75 posto fluora koji nam je potreban tokom dana. Otprilike, u jednom litru vode, nalazi se oko jedan miligram fluora, piše Business Insider.

