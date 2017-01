Kako da vaše srce ostane zdravo? Izbacite ovih 5 štetnih navika

Dobra vijest je da male promjene mogu učiniti puno za vaše zdravlje. Pogledajte koje su najčešće pogreške koje pogoršavaju zdravlje vašega srca i kako ih izbjegavati.



1. Gledanje TV-a

Sjedenje satima ispred TV-a povećava rizik od srčanoga udara, čak i ako vježbate redovno. Dugo sjedenje ispred TV-a obično završi jedenjem svakojake nezdrave hrane, a osobama osjetljivijega srca to nikako ne ide u korist, piše “Ordinacija“.

2. Ignoriranje hrkanja

Više od iritirajuće pojave, hrkanje može ukazivati na znatno veće probleme: postojanje opstruktivne apneje, odnosno poremećaja koji može dovesti i do prestanka disanja za vrijeme spavanja. Ako vam se slične situacije događaju, svakako biste trebali posjetiti liječnika jer sve to može dovesti do pogoršanja zdravlja kardiovaskularnoga sustava.

3. Oralna ne-higijena

Iako nije posve jasna poveznica između zdravlja desni i zdravlja srca, činjenica jest da ona postoji. Stoga, ne zaboravite voditi detaljnu brigu o svojoj oralnoj higijeni.

4. Pretjerivanje sa soli

Ljudi često zaborave kako pretjerana konzumacija soli može povećati krvni tlak koji će vrlo lako dovesti do infarkta. Osim toga, zbog ove nezdrave navike, patit će i zdravlje vaših bubrega, stoga nema razloga da već danas ne odlučite reducirati unos soli.

5. Izbjegavanje voća i povrća

Nemate vremena svaki dan pojesti nutritivno bogat obrok pa vam je najčešći izbor brza hrana? Trebali biste razmisliti o promjeni načina života. Obojite tanjur duginim bojama koristeći voće i povrće jer osobe koje redovno konzumiraju te namirnice imaju 20% manje šanse za srčanim udarom.

loading...

Facebook komentari