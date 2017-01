PRVI SIMPTOM RAKA POJAVLJUJE SE NA RUKAMA: Dovoljno vam je OVO da znate kako ćete ga prepoznati!

Suhe šake sa pukotinama, normalno je da ruke nekada postanu suhe ali nekada ta suha koža može da se opire čak i ukoliko koristite kreme i losine i u tom slučaju vi biste trebali posjetiti doktora, piše “Aura“.

Natekle ruke, rak pravi promjene na cijelom tijelu pa tako ako primjetite nešto čudno trebate ići ljekaru. Ukoliko vam šake natiču onda bi trebali da tražite stručnu pomoć.

Jak bol u rukama, ukoliko bez ikakvog razloga dobijete bol u rukama to može biti simptom raka. On uzrokuje bolove u različitim djelovima tijela i organa, a to uključuje i šake.

loading...

Facebook komentari