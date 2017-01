Đumbirom možete liječiti različite bolesti i stanja

Evo na koja će sve zdravstvena stanja utjecati đumbir:



1. SMIRUJE PROBAVNI SUSTAV

Đumbir ima vrlo umirujuće djelovanje na sve organe, posebno na probavni trakt. Oni koji pate od sindroma iritabilnog crijeva sa simptomima nadutosti mogu popiti đumbir prokuhan u vreloj vodi. Takav napitak najbolje je popiti ujutro na prazan želudac jer će poboljšati rad crijeva.

2. DJELUJE PROTUUPALNO

Zahvaljujući protuupalnim svojstvima đumbir može pomoći kod boli u zglobovima i mišićima jer djeluje kao analgetik. Neke novije studije čak tvrde da može ublažiti simptome artritisa.

3 . SMIRUJE POVRAĆANJE I MUČNINU

Sve više studija pokazuje kako je izrazito djelotvoran kod smirivanja mučnina, a posebno onih koje je izazvalo putovanje ili trudnoća. Određeni lijekovi protiv mučnine mogu i oštetiti plod dok je đumbir siguran za upotrebu.

4. OLAKŠAVA PROBLEME DIŠNOG SUSTAVA

Kod problema dišnog sustava, alergija, prehlada ili kašlja đumbir može biti koristan za poboljšanje prohodnosti dišnih puteva ublaživanjem simptoma stimulacijom sluznice. Napravite čaj od đumbira za inhalaciju.

5. ŠTITI OD RAKA PROSTATE

Rezultat istraživanja objavljeni u britanskom časopisu Nutrition su pokazali kako ekstrakt đumbira može ubiti stanice raka prostate, ne dirajući one zdrave.

6. POMLAĐUJE KOŽU

Đumbir je odlična namirnica i za posvjetljivanje kože. Isprobajte sljedeći recept; pomiješajte 100 grama soli u zrnu, 1 žlicu soka od limete i jednu žlicu nasjeckanog đumbira. Smjesu zagrijte u mikrovalnoj pećnici, ali pripazite da ne bude prevruća. Piling nanesite na cijelo tijelo, masirajući pritom kožu, i isperite pod tušem. Đumbir u ovoj kombinaciji daje tijelu zdravi sjaj, a C vitamin iz limete zaglađuje i njeguje kožu.



7. STIMULIRA IMUNOLOŠKI SUSTAV

Neće vas samo grijati ove zime, on može sniziti i povišenu tjelesnu temperaturu jer će organizam potaknuti na znojenje koje pak stimulira imunološki sustav kako bi se lakše borio protiv raznih upala i viroza.



8. POMOĆ PRI DIJETI

Prema Ayurvedi, konzumacija đumbira može vašu tjelesnu težinu držati pod kontorlom, a danas to potvrđuju i znastvenici.

9. OLAKŠAVA BOLNE MENSTRUACIJE

Žene koje muku muče s bolnim mjesečnicama mogle bi do olakšanja doći ispijajući čaj od đumbira. Naime, istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Alternative and Complementary Medicine pokazalo je kako je đumbir kod bolnih grčeva jednako učinkovit kao i ibuprofen. Dvije žlice svježeg đumbirovog korijena ostavite na 15 minuta u vrućoj vodi i procijedite. Dodajte med ili limun za poboljšanje okusa.

