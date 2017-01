Lupus – reumatska bolest o kojoj se još uvijek ne zna dovoljno! Koje simptome nipošto ne smijemo ignorisati?

Anemija, osjetljivost na sunce, suha usta, poremećaj funkcije bubrega… Sve su to simptomi ove autoimune bolesti. Zašto se tačno lupus javlja, nije poznato. Međutim, činjenica jeste da on može biti hroničan i napredujući. Kada je riječ o upali zglobova, osobe s lupusom najčešće će reći kako se oduvijek sjećaju da su imali problema s bolovima u zglobovima. Dugotrajna upala zglobova može dovesti do trajnoga oštećenja zglobova i okolnoga tkiv. Međutim, za razliku od reumatoidnog artritisa kod lupusa se ne oštećuje kost, piše “Ordinacija“…

Koje simptome nipošto ne smijemo ignorisati?

SLE (sistemski lupus eritematodes) bolest je u kojoj su zahvaćena brojna tkiva i organi. Početak bolesti ovisi od pojedinca do pojedinca. Može biti postepen, a tada će ga često karakterisati osjećaj umora, malaksalosti, gubitak tjelesne težine i sl. Međutim, postepen početak bolesti nije uvijek slučaj:

“Bolest može početi i naglo, s visokom temperaturom, bolovima u zglobovima, bolovima u mišićima, promjenama u boji kože lica u obliku leptirastoga crvenila i ukoliko se navedeno javi kod ženskih osoba mlađe životne dobi, utoliko je potrebno obaviti dijagnostičku obradu”, navodi dr. med. Davorka Rosić, fizijatar – reumatolog.

Osim toga, često se javljaju i kožne promjene: fotosenzibilitet, odnosno osjetljivost na sunce ili, pak, oštećenje sluznice usta. Pojačano može biti i ispadanje kose.

“Ako se jave navedeni simptomi, nijedan od njih se ne bi trebao ignorisati te bi se odmah trebalo javiti doktoru”, savjetuje dr. Rosić.

Kako je već spomenuto, nijedan od navedenih simptoma ne bi se trebao ignorisati jer ako dođe do situacije da je više pridruženih simptoma, njihov će se intenzitet pojačavati. Kada je riječ o toku liječanja, dr. Rosić navodi:

“Obratiti se treba najprije doktoru porodične medicine koji će pacijenta uputiti internisti – reumatologu, koji o ovoj vrsti autoimune bolesti zna najviše. Srećom, već postoje stručni i odlični internisti- reumatolozi, ali ih je nažalost jako malo. Oni najbolje znaju šta dalje treba poduzeti.

Može li se ovakva vrsta bolesti prevenirati?

Ovo je bolest nepoznate etiologije. Upravo zbog toga, pitanje prevencije postaje izuzetno teško. Međutim, svakako postoje načini na koje se može poboljšati kvalitet života osoba koje boluju od lupusa:

“Ključan je zdrav i uredan život: zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, dobar san, boravak u prirodi, ali ne na suncu. Osim toga, u vrijeme pojačanih virusnih infekcija, trebalo bi izbjegavati zatvorene prostore i masovna druženja. Poželjno bi bilo izbjegavati stres, što je lako reći, ali vrlo teško provesti”, savjetuje dr. Rosić.

