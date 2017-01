5 mitova o spontanom pobačaju koje konačno treba srušiti

Spontani pobačaj traumatično je iskustvo za svaku ženu, a ono što dodatno može pogoršati situaciju je činjenica da se o spontanim pobačajima rijetko govori zbog čega se žena može osjećati izolirano. Zato je vrlo važno srušiti 5 velikih mitova o spontanim pobačajima

MIT 1: Spontani pobačaji su rijetki

Spontani pobačaji su zapravo iznenađujuće česti, naročito unutar prvih 12 tjedana trudnoće. Gotovo u 50 posto trudnoća dogodi se spontani pobačaj unutar prvog tromjesečja. Većina ljudi ne shvaća koliko su spontani pobačaji česti jer mnoge žene koje su ga doživjele ne govore o tome, piše “Zadovoljna“.

Nakon 40. godine mogućnost spontanog pobačaja povećava se za čak 70 posto tako da je definitivno krivo vjerovati da su spontani pobačaji rijetki, ističe ginekologinja, dr. sc. Jasenke Grujić.

MIT 2: Spontane pobačaje mogu izazvati stres ili dizanje teških stvari

Istraživanje koledža Albert Einstein College of Medicine i medicinskog centra Montefiore provedeno na 1000 žena i muškaraca ustanovilo je da 76 posto ispitanika vjeruje da stresan događaj može izazvati pobačaj, a 64 posto ih vjeruje da krivac može biti podizanje teških predmeta. Čak 21 posto ispitanika odgovorilo je kako vjeruje da do pobačaja može doći i ako se žena svađa s nekim.

No, najčešći razlog spontanih pobačaja je zapravo izvan naše kontrole – genetika, odnosno genetske abnormalnosti.

Najjednostavnije rečeno, do većine spontanih pobačaja dolazi zato jer se kromosomi jajne stanice i spermija ne spoje pravilno, odnosno zato jer fetus ima jedan kromosom manje ili više, napominje Grujić.

MIT 3: I jedna šalica kave može trudnoću dovesti u rizik

Umjerena količina kofeina, preciznije 200 miligrama dnevno, odnosno jedna do dvije šalice kave na dan, ne povećava rizik od pobačaja.

Kao što se za vrijeme trudnoće ne preporuča ispijanje alkohola, isto tako i s kavom treba umjereno, kaže Grujić.



MIT 4: Ako je žena imala jedan spontani pobačaj, gotovo je sigurno da će imati i drugi

Svaka trudnoća je slučaj za sebe što znači da jedan pobačaj ne znači da će gotovo sigurno doći i do drugog. Dapače, čak i nakon tri spontana pobačaja žena ima 60 do 80 posto šanse da će ponovno zatrudnjeti i do kraja iznijeti trudnoću.

Kod nekih žena spontani pobačaji se ponavljaju zbog autoimune bolesti ili abnormalnosti u građi maternice što ženi otežava da trudnoću iznese do kraja. Također, s godinama se abnormalnost kromosoma povećava što povećava i rizik od spontanog pobačaja – 10 do 15 posto kod žena mlađih od 35 te više od 50 posto kod žena iznad 40 godina.

No, ni ti podaci ne znače da će nakon jednog pobačaja gotovo sigurno doći i do drugog. Žena kojoj se s 40 godina dogodio prvi spontani pobačaj, možda više nikada neće to doživjeti, kaže Grujić.

MIT 5: Žena je napravila nešto krivo što je izazvalo pobačaj

Mnoge žene koje su imale spontani pobačaj krive sebe, ali žena nikada nije kriva za to. Čak ni ako je ovisnica jer ovisnost je bolest i toj ženi treba pomoć, ističe ginekologinja Jasenka Grujić.

No, žena koja je doživjela spontani pobačaj može se osjećati vrlo izolirano. Čak i ako im liječnici kažu da se pobačaj nikako nije mogao spriječiti, žene nerijetko i dalje misle da se mogao spriječiti. U takvim trenucima mnogima pomaže saznanje da nisu same i da brojne žene prolaze kroz isto.

