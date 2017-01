Hladan tuš ubrzava metabolizam?

Drhtanje koje će vam dati hladan tuš navodno djeluje povoljno za vašu kosu, kožu pa čak i raspoloženje. Malo ko od nas tuš shvaća samo kao sastavni dio higijenskih navika. Tuš je nekima prije svega najjednostavniji, ali izuzetno efikasan način opuštanja.

Koje su dobrobiti hladnoga tuša?

Kada je kosa u pitanju, hladan ju tuš zaista može više hidratizovati čime će se spriječiti pucanje kose. Isto tako, hladna voda sužava vaše pore i stiže krvne žile čime možete zaustaviti crvenilo, otekline ili podbulost. Hladna voda vam poboljšava i cirkulaciju jer tjera vaš organizam da se zagrije.

Zimsko plivanje koje je poznato u Finskoj, a znači kupanje u kupanje u ledenim jezerima bilo je predmet mnogih istraživanja koja su na kraju pokazala da, koliko god to čudno zvučalo, ta praksa djeluje na popravljanje raspoloženja kod ljudi.

Kratko kupanje od 2 do 3 minute u ledenoj vodi može ublažiti simptome depresije i podignuti vam nivo energije i vaše generalno zdravstveno stanje. Postojale su i neke indikacije o tome kako vam tuširanje hladnom vodom može pomoći o mršavljenju, ali o tome nema još dovoljno dokaza koji bi potvrdili tu teoriju.

Prava istina je, zapravo, da je najzdravije od svega izbjegavati tuširanje vrelom vodom. Vrela voda će vam dati samo kratkotrajan dobar osjećaj, ali će vas kasnije dovesti do grube i suhe kože jer skida sva prirodna ulja koja naša koža luči. To može dovesti do različitih kožnih oboljenja kao što su ekcem i sl.

Dobra vijest: tuširanje hladnom vodom ne mora trajati dugo!

Teško je za tuširanje odabrati hladnu, gotovo ledenu vodu pored tople ili vrele uz koju se lakše opuštamo. Međutim, tuširanje hladnom vodom ne mora trajati dugo. Najbolje bi bilo da, na primjer, posljednjih 10 sekundi tuširanja pustite hladnu vodu kako biste postigli sve dobrobiti koje vam ona nudi. Postepeno povećavajte vrijeme tuširanja hladnom vodom i vidjet ćete kako će vam i zdravlje i ljepota biti zahvalni!

