Mišljenje stručnjaka: Zašto je sladoled zimi dobra ideja?

Zanimljivo je da upravo stanovnici skandinavskih zemalja, gdje ni tijekom ljeta temperature nisu baš “ljetne”, pojedu najveće količine sladoleda po glavi građana. Kada je u pitanju konzumiranje sladoleda zimi cijenjeni otorinolaringolog Robert Trotić, iz KBC-a Sestre milosrdnice, ruši predrasude, piše “Zadovoljna“.

Sladoled je jedna slastica koja zapravo paše i ljeti i zimi, i dobro ga jesti i zimi nakon nekih težih jela ističe Trotić.

Katica Ivanoska Jurjević majka je dvoje djece te njezina obitelj tijekom cijele godine obožava se zasladiti ovim hladnim jelom.

Klinci jedu sladoled i ljeti i zimi, osobito zimi. Iako to nije uobičajeno s obzirom da je ljeti vrućina pa se svi hlade sladoledima, ali mi volimo i zimi zato što je to zdravo, izjavila je Jurjević.

“Sladoled ne izaziva grlobolju, već svojom hladnoćom zapravo može smanjiti njezine simptome”

Doktor Trotić smatra kako se radi samo o navikama ili obiteljskim tradicijama, poput one kada baka kaže unučadi da ne jedu sladoled zimi jer je to opasno. No, liječnik navodi kako to nije istina te dodaje da se od sladoleda ne dobiva upala grla niti krajnika.

Sladoled ne šteti zimi, niti grlu niti dišnim organima niti probavnim organima, napominje Trotić.

Konzumiranje sladoleda liječnici preporučuju čak više zimi nego ljeto upravo zbog temperaturnih razlika između našeg tijela i vanjske sredine.

Lizanje sladoleda kad imamo grlobolju?

Grlobolja izaziva, kao što samo ime kaže, bol u grlu. Isto tako prisutna je povećana temperatura, odnosno osjećaj žarenja u grlu. Sladoled može svojom hladnoćom, djelovati tako da zapravo smanjuje simptome grlobolje, smanjuje temperaturu, a time i osjećaj bolova u grlu, kazao je doktor Trotić.

Što se tiče operacije krajnika, konzumiranje sladoleda nakon zahvata doktor može dozvoliti. No, u obzir ne dolaze sladoledi s orašastim plodovima ili žitaricama jer mogu nadražiti grlo. Najbolji izbori u tom slučaju su oni klasični – čokolada, vanilija ili jagoda.

