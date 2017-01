7 vrsta namirnica koje trbuh napuhuju poput balona

Disbakterioza je poremećaj sastava i funkcije crijevne mikrobiote koja može izazivati poremećaje u probavnom traktu kao što su nadutost, proljev, bolovi u predjelu trbuha te zatvor. Da bi vratili ravnotežu crijevne mikrobiote, potrebno je povećati broj “dobrih” bakterija, piše “Zadovoljna“.

To se može učiniti tako da se one unesu u organizam putem hrane ili gotovih farmaceutskih pripravaka. Najčešće se uzimaju one koje su najzastupljenije u sastavu zdrave crijevne mikrobiote, odnosno mliječno kisele bakterije vrste Lactobacillus i Bifidobacterium. U gotovim farmaceutskim pripravcima uz probiotik su uobičajeno prisutni i prebiotici, inulin ili oligofruktoza, koji osiguravaju prehranu i preživljavanje unesenih probiotika.

Na nadutost trbuha može utjecati i vrsta prehrane. Stoga ako želite izbjeći osjećaj kao da ste napuhani poput balona, pokušajte izbjegavati konzumaciju ovih namirnica.

1. Brokula, kupus i kelj

Ova skupina povrća prepuna je rafinoze – trisaharida koji se sastoji od galaktoze, fruktoze, i glukoze – odnosno teško probavljivog šećera koji tijekom fermentacije koja se događa u probavnom traktu oslobađa plinove i izaziva nadutost.

Iako su ove namirnice vrlo zdrave i korisne našem tijelu pokušajte ih rjeđe konzumirati i svakako izbjeći konzumaciju dva do tri dana prije vama važnog događaja pri kojem biste rado izbjegli nadutost trbuha. Ako im ipak ne možete odoljeti dobro ih skuhajte jer na taj način one postaju lakše probavljive.

2. Mahunarke

Svi jako dobro znaju kako grah, grašak, leća, bob i slanutak uzrokuju nadutost. Iako su vrlo zdrave – sadrže sve makronutrijente (ugljikohidrate, bjelančevine i masti), vitamine, minerale i fitonutrijente (flavoniodi, lignani, fitosteroli) – bjelančevine mahunarki su slabije probavljive, odnosno teže se i sporije apsorbiraju u probavnom sustavu.

Baš kao i kod kelja, kupusa i brokule neprobavljene tvari mahunarki ulaze u proces fermentacije pomoću crijevne mikrobiote tijekom koje se pojačano stvaraju plinovi, a to se manifestira u obliku nadutosti i ispuštanja plinova. Želite li smanjiti ove neugodne učinke mahunarke kombinirajte s cjelovitim žitaricama poput integralne riže, zobi, raži i kvinoje.

3. Mliječni proizvodi

Ako se nakon konzumacije zdjelice žitarica s mlijekom ili nekog drugog mliječnog proizvoda osjećate napuhnuto, uzrok se najvjerojatnije krije u laktozi koja je sastavni dio mliječnih proizvoda. Izraz intolerancija na laktozu znači da vaše tijelo ne sadrži dovoljno enzima laktaze koji ju može razgraditi (uobičajeno je razina enzima laktaze veća kod manje djece, a smanjuje se progresivno do odrasle dobi), a posljedica toga je između ostalih simptoma i nadutost.

Želite li biti sigurni da vaše tijelo ne podnosi mliječne proizvode, na tjedan dana iz svakodnevne prehrane isključite sve mliječne proizvode i osluhnite svoje tijelo.

4. Jabuka

Iako je jabuka jedna od najzdravijih namirnica ova ukusna voćka sadrži veliku količinu vlakana, ali i fruktoze, glukoze i nešto sorbitola – vrste šećera koju nalazimo u nekom voću, a koji neki ljudi vrlo teško probavljaju.

Ako ipak ne možete odoljeti ovoj ukusnom zdravom voću pojedite jednu jabuku dnevno i to između obroka ili natašte, no želite li biti sigurni da se nećete napuhati kao balon zaboravite na jabuke barem nekoliko dana prije važnog događanja.



5. Sol

Jako zasoljena hrana uzrokuje zadržavanje vode u tijelu, što također može biti uzrok napuhnutog i mekanog trbuha kojeg samo dan ili dva prije nije bilo.

No, s obzirom na to da se sol skriva u brojnim namirnicama i proizvodima teško ju je u potpunosti izbaciti, zato se potrudite da vaše dnevne obroke čim manje solite. Ako ste se najeli slane hrane, popijte puno vode koja će pomoći pri ‘ispiranju’ soli iz organizma, no učinite to prije vama važnih događaja.

6. Brza hrana i smrznuta jela za doručak

Ako ste u žurbi ovo vam se vrlo vjerojatno čini kao najjednostavnija i najbrža opcija. No, svratiti u restoran brze hrane prije posla po doručak nije pametna ideja.

Brza hrana je puna natrija koji uzrokuje nadutost. Tog osjećaja nećete se moći riješiti čitav dan, stoga bi bilo bolje da se odlučite za neku zdraviju opciju koja je i dalje po vašem ukusu.

7. Namirnice “bez šećera” (“sugar-free”)

Bilo da se radi o običnom jogurtu, smoothieju ili nekoj drugoj vrsti hrane, kada birate verzije tih namirnica kojima nije dodan prirodni šećer budite oprezni jer bi mogle izazvati ozbiljnu nadutost u trbuhu i crijevima.

Umjetni šećeri i zaslađivači koji se koriste u tzv. “sugar-free” namirnicama sadrže takozvane šećerne alkohole (bez obzira na naziv ne pripadaju niti skupini šećera niti alkohola, teže su probavljivi i sporo i nepotpuno se apsorbiraju u crijevima čime se smanjuje unos kalorija i utjecaj na razinu šećera u krvi ). Tijelo ih teže probavlja, a konzumirani u većim količinama mogu imati laksativni učinak. Iz navedenih razloga biste svakako trebali smanjiti njihovu potrošnju.

