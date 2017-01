Rijedak simptom raka dojke za koji svaka žena mora da zna…

Kler Varner je primijetila nešto neobično, a to nije bila grudvica već rupica ispod lijeve dojke. Obratila se ljekaru i to samo zato što je tih dana čitala neki tekst u novinama o raku dojke, inače nikada ne bi ni pretpostavljala da to ima veze jedno sa drugim, prenosi “B92“.

Nakon pregleda ustanovljeno je da je to zaista bio rak sa kojim se izborila uz pomoć hemioterapije i radioterapije.

Ona je potom podijelila na Facebook-u sliku kao upozorenje ostalim ženama.

“Nisam ni sanjala da ću ikad u životu postaviti ovakav status i fotografiju na Facebook-u. Ali, molim vas, pročitajte i još važnije, pogledajte. Ovo je slika moje lijeve dojke. Mala modrica je mjesto biopsije. Rupica koja jedva da se vidi sa lijeve gornje strane je rijedak simptom raka dojke. Trepnite i nećete ga vidjeti. Ja sam ga primijetila zahvaljujući tekstu na koji sam naišla na Facebook-u. Jedna sam od srećnica jer sam ga uhvatila u ranoj fazi i imam sve osnove da vjerujem da ću se izvući. Kvržica u mojoj dojci postoji iako je ne vidim i ne osjećam. Ne osjećam se loše. U suštini mi nije ništa osim što imam rupicu na grudima. Molim vas, dobro posmatrajte sebe i tjerajte svoje voljene da se pomno pregledaju. Ako sam ovom slikom pomogla samo jednoj osobi, moj cilj je ostvaren”, napisala je u opisu fotografije.

loading...

Facebook komentari