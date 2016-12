IMATE PROBLEMA SA ZUBIMA? Redovno unosite ove supstance i zaboravićete bolne posjete stomatologu

VITAMINI, a posebno A, C, D i grupa B, kao i minerali kalcijum, fosfor i fluor, igraju veoma važnu ulogu u zdravlju zuba i desni. Koliko je njihova uloga značajna, najbolje pokazuje manjak vitamina A u toku razvoja zuba. Uslijed njegovog nedostatka, ističu stručnjaci, dolazi do izobličavanja i odumiranja ameloblasta, ćelija koje stvaraju gleđ, pišu “Novosti“.

Osim toga, vitamin A je neophodan za oblikovanje svih zubnih tkiva. Ukoliko ga nema u dovoljnoj količini, dolazi do njihovog oštećenja. Zato je važno da se zna, da je izvor ovog vitamina šargarepa, paradajz, kelj, džigerica.

Vitamin B je odgovoran za usnu duplju, pa ako ga nema dovoljno, dolazi do promjena i oboljenja na ovom organu. Ovog vitamina ima posebno u pivskom kvascu, integralnom hljebu, krompiru, nemasnoj svinjetini, pojedinim tvrdim sirevima, kao što je ementaler.

Vitamin C je, takođe, od izuzetne važnosti za zdravlje i ljepotu zuba. Ako ga nema dovoljno, dolazi do promjena u tijelu zuba, dentinu, ali i u vilici, zbog čega može doći do klimanja i ispadanja zuba. Takvo stanje obično prati krvarenje iz desni. Da se to ne bi dogodilo, treba jesti u većim količinama kivi, pomorandže, limun, peršun, papriku…

Vitamin D je odgovoran za optimalan odnos između kalcijuma i fosfora u organizmu, neophodnih za mineralizaciju kostiju i zuba. Ukoliko nedostaje, dolazi do poremećaja ovog procesa i razgradnje kostiju i zuba. Da se to ne bi dogodilo, treba jesti jaja, mlijeko, puter, losos i riblje ulje.

Kada je riječ o mineralima, u dovoljnim količinama treba imati kalcijuma, koji je posebno važan za kvalitet dentina. Njegova nestašica izaziva krte zube, koji postaju lakše lomljivi. Da bi se dobila optimalna količina ovog minerala, treba unositi mlijeko i mliječne proizvode, žumance, spanać, kelj i u ograničenim količinama čokoladu.

Za građu zuba važan je fosfor. Ukoliko ga nema u dovoljnim količinama, dolazi do krtosti dentina. Zato treba unositi što više ribe, sireva, piletine i oraha. A za nadoknadu fluora, najpoznatijeg uzročnika slabe zubne gleđi, treba unositi mlijeko, so i izvorsku vodu.

