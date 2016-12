6 grešaka koje uporno radimo tijekom menstruacije

1. Korištenje tampona i uložaka koji sadrže izbijeljeni pamuk ili umjetnu svilu

Većina uložaka i tampona rađena je od “rayona”, odnosno umjetne svile koja je slična poliesteru, i izbijeljenog pamuka. Takvi ulošci mogu sadržavati tragove pesticida, izbjeljivača te dioksina, toksičnih umjetnih spojeva zbog kojih može doći do remećenja plodnosti i endokrinog sustava.

Dugoročnim korištenjem takvih tampona i uložaka možete ugroziti svoje zdravlje, stoga postoji bolja opcija, a to je korištenje organskih, neizbjeljenih uložaka i tampona, piše “Zadovoljna“.

2. Ne mijenjate tampon ili uložak dovoljno često

Što duže nosite tampon ili uložak, to više bakterija raste. Na taj način stvarate pogodno okruženje za bakterije poput zlatnog stafilokoka koji uzrokuje sindrom toksičnog šoka. Preporučljivo je da se uložak i tampon mijenjaju svakih četiri do osam sati.

3. Korištenje mirisnih proizvoda

Nitko ne želi neugodno mirisati, no korištenje proizvoda koji u sebi sadrže umjetne mirise nije dobra ideja tijekom menstruacije. Takvi proizvodi mogu iritirati tijelo, dovesti do bakterijskih i gljivičnih infekcija te su puni sintetičkih kemikalija poput ftalata i parabena. Stoga je najbolje da uloške, tampone i kupke s umjetnim mirisima za vrijeme menstruacije izbjegavate.

“Uložak ili tampon trebali biste mijenjati svakih 4 do 8 sati”

4. Ne spavate dovoljno

Teško je naspavati se uz grčeve, nemir i nesanicu koju izazivaju hormoni, no kvalitetan san od sedam do sat dnevno je najpotrebniji upravo onda kada imate menstruaciju. Manjak sna na tijelo djeluje stresno i upalno te može poremetiti razinu hormona i vaše raspoloženje. No, dok spavate vaše tijelo ima vremena podići imunološki sustav i oporaviti se.

5. Preskačete vježbanje

Osim što je odličan način za riješiti se stresa i iznojiti toksine, vježbanje također pomaže pri ublažavanju grčeva i poboljšanju kvalitete sna. Čak i kada imate menstruaciju preporučuje se svaki dan vježbati najmanje 30 minuta.

Jednostavne aktivnosti poput hodanja, vožnje biciklom ili plivanja pomažu smanjiti intenzitet menstrualnih grčeva.

6. Ispijanje kahe

Manjak sna, umor i glavobolja možda se čine kao odlični razlozi za natočiti si šalicu kave ili čaja, no kofein može dovesti do dehidracije te simptome poput glavobolje učiniti još gorima. Smanjenje unosa kofeina tijekom menstruacije pomoći će vam ublažiti napetost, nesanicu i tjeskobu.

Ako nekoliko dana prije početka menstruacije osjećate bol u grudima, probajte izbjegavati kofein koliko je to moguće.

loading...

Facebook komentari