Koje su čudotvorne osobine vitamina C

Važan je za normalno funkcionisanje naših ćelija, djeluje kao antioksidans, pomaže da izgubimo kilograme, poboljšava elastičnost kože, a takođe utiče na imunološki sistem! piše “Lepotaizdravlje”.

Podmlađuje kožu Vitamin C je snažan antioksidans koji štiti tijelo od preranog starenja. Idealan je u kombinaciji sa vitaminom E. Da bismo imali lijepu, zdravu i elastičnu kožu moratmo obezbediti dovoljnu količinu vitamina C u ishrani.

Jača krvne sudove Slabi krvni sudovi su uzrok mnogih bolesti. Naravno, u mladosti o tome niko ne razmišlja. Međutim, ako godinama uzimate dovoljnu količinu vitamina C, u starosti ćete izbjeći dosta bolesti.

Pomaže u mršavljenju

Vitamin C ima direktan uticaj na proces mršavljenja. Kao što je prikazano u nedavnim studijama, osobe koje imaju dovoljnu količinu vitamina C u organizmu imaju sposobnost da sagore 30% više kalorija tokom vježbanja nego oni sa niskim sadržaja ovog vitamina u organizmu.

Štiti od sunca Naučnici su dokazali da vitamin C štiti kožu od melanoma. Ako primjenjujete kreme sa sadržajem vitamina C, moguće je izbjeći pojavu staračkih pega i opekotina od sunca. Štiti od karcinoma Kao što je prikazano u nedavnim studijama, vitamin C može aktivno da se suprotstavi pojavi raka. U praksi, ljekari ga koristite zajedno sa hemoterapijom da povećaju njen efekat.

Savjet plus: Da se ​​održi željeni nivo vitamina C u tijelu, možete uzimati tablete, a možete ga dobiti i iz hrane. Na vama je da odaberete opciju koja vam više odgovara. Važno je napomenuti da dnevni unos vitamina C iznosi 50-100 mg za odrasle i 40-50 mg za decu. Ukoliko u organizmu nedostaje vitamin C, mogu se pojaviti sljedeći simptomi: česte prehlade, krvarenja desni, konstantni umor, bol u zglobovima, prekomjerno suha koža, razdražljivost, umor.

