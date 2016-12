Istraživanje pokazalo: Šta može dovesti do komplikacija u trudnoći?

Prema podacima za oko 25.000 ispitanica, žene s ranijim oštećenjem bubrega imaju prosječno šest puta veći rizik za preeklampsiju, naglo povećanje pritiska u trudnoći, piše “Faktor“.

Istraživači napominju kako se kod svih učesnica u studiji funkcija bubrega prije trudnoće vratila na normalne vrijednosti.

Kod ispitanica koje su u prošlosti imale oštećenja bubrega uočen je i veći rizik za rađanje beba sa smanjenom porođajnom masom te preuranjeni porod, piše “Journal of the American Society of Nephrology.”

