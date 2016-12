Doktori preporučuju da pijemo od 2 do 4 litra vode, a malo više od toga može da vas ubije – evo kako!

Voda čini između 55 i 78 posto ljudskog tijela i ključna je za pravilno funkcionisanje organizma i njegovu hidrataciju, međutim, da li ste znali da ona može biti i smrtonosna?

Ako pretjeramo sa unosom vode tokom dana, to može dovesti do opasnog razvodnjavanja krvi od soli i to stanje se naziva hiponatremija.

Do ovog opasnog stanja dolazi kada u organizmu imamo opasno nizak nivo soli.

Kada tokom dana popijemo previše vode u relativno kratkom vremenskom roku, bubrezi ne mogu da je dovoljno brzo izbace iz organizma, a višak napušta krvi i odlazi u ćelije koje postaju naduvene.

Mnoge ćelije mogu da podnesu ovaj višak vode, ali potpuno suprotno važi za moždane ćelije i njihovo širenje uslijed viška vode može da bude smrtonosno.

“Slučajevi hiponatremije mogu da dovedu do napada, kome, prestanka rada respiratornog sistema i smrti, a zabilježeno je nekoliko slučajeva ljudi koji su izgubili život zato što su popili previše vode”, tvrdi Amin Arnaut sa Harvard medicinske škole, prenosi “Telegraf“.

Međutim, o koliko vode tačno pričamo?

Ako u relativno kratkom vremenskom roku popijete 6 litara vode, to vas može ubiti.

Naravano, mnogi od nas ne pretjeruju ovoliko kada piju vodu, ali dobro je znati.

