Obrve će ove sezone biti u CENTRU PAŽNJE: Djevojke će ih nositi OVAKO i pazite da se ne UPLAŠITE

U novoj sezoni djevojke će nositi talasaste obrve koje zaista izgledaju kao što i zvuče, čudno ali i neprivlačno. Ipak, na društvenoj mreži Instagram postaje sve već hit, piše “Cenzurisano“.

This Squiggly Brow Look Is So Cool, You'll Think It's Photoshopped https://t.co/CjksSUY9sL pic.twitter.com/QTuKTWRke9

Ukoliko želite postignuti ovaj izgled, prvo što trebate uraditi jeste da dovedete obrve u izuvijani oblik, a onda oko njih nanesete korektor i puder, pa fiksirate lakom.

Naravno da zahtjeva više truda od običnog češljanja i nanošenja olovke ili gela, ali tako je sa novim trendom.

Ne sumnjamo da će ovaj trend postati veliki hit, ali vidjet ćemo koliko će djevojke biti hrabre za ovaj potez.

Somebody dare me to go out like this 😄 pic.twitter.com/8kOOo7LknJ

— promise Tamang (@TamangPhan) 21. kolovoza 2017.