“U Sarajevu moraš da postaneš imun na loše komentare jer ovdje živi puno neostvarenih ljudi koji ne vole tuđi uspjeh”

Osim toga, u velikom izboru kozmetičkih preparata koji se danas nude našim ženama je potrebno više vremena dok nađu ono što njima najbolje odgovara, pa su konsultacije sa profesionalnim kozmetičarima i šminkerima stalne.

Ovim povodom za “Source” govori make up umjetnica Nezira Mehmedović, koja je otkrila šta to najviše muči žene iz našeg okruženja.

“Smatram da je u Sarajevu sve više žena koje vode računa o svom izgledu i onih koje su u korak sa svjetskim standardima. Naravno to nije većina. Mislim da je tome najviše doprinijeo pristup internetu, Instagramu, raznim blogovima gdje svi mi veoma lako možemo da pratimo šta je trenutno u trendu“, izjavila je Mehmedović.

Trenutno je In prirodni look, rekla je naša sagovornica, tako da sve više žena pribjegava full našminkanom licu, a da ono izgleda kao da na njemu ima što manje preparata.

“Mislim da je došlo vrijeme kada žene žele da se našminkaju, ali da izgledaju što manje našminkane. Dakle, prirodni look je definitivno hit. Blago osjenčene oči, iskonturisani bronzani look sa blještavilom hajlajtera. Ako ste ipak ljubitelj jačeg makeupa brown smokey je za mene odličan izbor“, rekla je Nezira.

Kako se pomjeraju svjetski trendovi, tako i naše žene sve više posežu za novim preparatima koji su dostupni u kozmetičkoj industriji, a vrlo često nisu savladale ni osnove šminkanja.

“Žene općenito imaju najveći problem sa odabirom pudera. Njih najviše zanima kako prekriti nedostatke, a ne previše nanijeti, kao i odabrati pravu nijansu“, rekla je Nezira, koja je svakodnevno u kontaktu sa mnogim ženama kroz njen posao.

Osim kozmetike i šminkanja, žene su borbom za ravnopravnost pomjerile trendove, tako da su one danas i supruge i majke i poslovne žene, čistačice u kući, kuharice, domaćice sve od jednom, a to je smatra sagovornica previše obaveza za svaku ženu.

“To svakodnevno komentarišem sa svojim prijateljicama. Najteža stvar u današnjici je biti žena. Ne znam jesmo li to same sebi nametnule svojom svestranošću, ali sigurno je da je puno toga na našim leđima“, iskrena je Nezira Mehmedović.

Kada je u pitanju njen izgled, ona se ne povija pred trendovima. Prati šta je moderno, ali nosi isključivo ono u čemu se dobro osjeća i šta joj dobro stoji.

“Ja definitivno pravim kompromis. Ne mijenjam svoj stil zbog trenda, iz njega izaberem ono što mi lijepi stoji i što pristaje uz mene“, tvrdi sagovornica.

Nezira je u svijetu make up artista kratko, ali već je postigla zavidan uspjeh, obzirom da je prebukirana sa poslom. Ljubav prema šminkanju, konstantno učenje, trud, ali i praksa ono su što je nju izdvojilo u masi ljudi koji pokušavaju da se bave ovim poslom.

“Kada za svaki make up date sve od sebe da mušterija zablista, prikrijete njene nedostatke i izrazite ono najljepše što ima bez obzira je li to petnaesta mušterija taj dan, ljudi to itekako vide. Pored toga reklama je jako bitna. Sreća je što mogu sve slike postaviti na svoju Instagram stranicu tako da svi vide kako ja to radim. Što se tiče Sarajeva moraš da se isključiš za komentare i što više da postaneš imun jer ovdje živi puno neuspjelih i neostvarenih ljudi koji ne vole tuđi uspjeh, to nam je već svima dobro poznato“, iskrena je Nezira Mehmedović, make up umjetnica.

