Šest grešaka zbog kojih koža prerano stari

1. Prekomjerno izlaganje suncu bez odgovarajuće zaštite

Izlaganje suncu je faktor koji uveliko pridonosi pojavi mrlja i bora, istovremeno smanjujući elastičnost kože. Čak 70 posto procesa starenja kože zavisi o količini sunčeve sjvetlosti kojom nam je koža izložena tokom života. Bez obzira na to da li provodite dan na plaži ili trčite po gradu obavljajući razne poslove, zaštita od sunca je neophodna. Preporučuje se svakodnevno nanošenje kreme za sunčanje, posebno na dijelove kože koji nisu pokriveni odjećom. Uz svakodnevno nanošenje kreme za sunčanje, pokušajte se držati hlada tokom najviših dnevnih temperatura, piše “Zadovoljna“…

2. Hrana puna šećera

Voće i povrće glavni su izvor antioksidanta. Te slatke i zdrave namirnice mogu djelomično neutralizovati oksidacijsko oštećenje povezano s produženim izlaganjem suncu i time sprečiti njihov dolazak do dubljih slojeva kože. Osim toga, voće i povrće je bogato C vitaminom koji je ključan za pravilnu proizvodnju kolagena. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje hrane koja sadrži puno šećera ili drugih rafiniranih ugljenih hidrata jer te namirnice mogu ubrzati starenje kože.

3. Prekomjerne količine alkohola

Alkohol dehidrira kožu i time je čini naizgled starijom. Konzumiranje prekomerne količine alkohola može dovesti do pucanja kapilara i pojave crvenila na obrazima i nosu. Još uvijek možete uživati u ljetnim koktelima, samo onim bezalkoholnim, a ukoliko vam se i omakne koja čašica alkohola, najbolje da na njoj i ostane.

4. Pušenje

Pušenje uzrokuje pojavu tankih bora koje se obično pojavljuju na mjestima gdje je koža vrlo tanka, najčešće je to sa strane očiju te iznad gornje usne. Te se linije kod pušača pojavljuju deset do petnaest godina prije nego kod nepušača. Razlog leži u smanjenju nivoa C vitamina u krvi pušača, koja je u prosjeku 60 posto niža u odnosu na nepušače.

5. Fizička neaktivnost

Umjerene vježbe mogu poboljšati cirkulaciju i podtsaći imuno sistem. Vježbajući dobivate najbolje od oba svijeta, mladolik izgled i gubitak viška santimetara.

6. Nepravilna njega kože

Preterano čišćenje i grubo trljanje može iritirati kožu, a nadražujući kožu ubrzavate njeno starenje. Uz nežno čišćenje jednako ćete djelotvorno ukloniti prljavštinu i ostatke šminke. Lice je najbolje oprati dva puta dnevno i češće ukoliko se pojačano znojite. Nakon umivanja svakodnevno nanesite hidratantnu kremu te izbjegavajte korištenje proizvoda za njegu kože koja vam ostavlja osjećaj peckanja.

