Nazivali su je čudovištem zbog mladeža, sad se natječe za Miss

Malezijku Evitu Delmundo (20) godinama su maltretirali i pogrdno nazivali zbog ispupčenih crnih madeža na licu. Sada prkosi svima njima te, kako piše MailOnline, želi postati sljedeća Miss svijeta, piše “24sata“.

Evita se rodila s velikim, na mjestima dlakavim, smeđim i crnim madežima po licu i po tijelu. Već u ranoj dobi počela se zbog njih suočavati s pogrdnim nadimcima. Druga djeca su je prozvala čudovištem. S tim i mnogim drugim sličnim nadimcima borila se godinama u osnovnoj školi. Bila je zbog toga asocijalna, sramežljiva i često uplakana.

– Niko se nije želio družiti sa mnom. Sjećam se kako je učiteljica ponekad sugerirala dvjema učenicama da se druže sa mnom na odmoru, a one su zbog toga uvijek negodovale. To mi je slomilo srce, rekla sam im da ne moraju sjediti sa mnom, a one su istog trenutka ustale i otišle, prisjeća se Evita.

Kako je odrastala sve je više bila svjesnija svojih madeža te je maštala o tome kako će ih sve ukloniti. Liječnici su je pak upozorili da bi operacija mogla ugroziti njezino zdravlje te da je najbolje ne činiti ništa. To je teško prihvaćala.

Kada je upisala srednju školu stvari su krenule na bolje. Nalazila je samopouzdanje u tome što su je drugi učenici prihvatili, a pogotovo u podršci koju joj je davala majka. Sa 16 godina počela je učiti svirati gitaru i to joj je, kaže, najviše pomoglo da prihvati samu sebe.

Evita koja otada odbija kirurški ukloniti madeže, odlučila se prijaviti na natjecanje za Miss Malezije. Sada radi kao konobarica, a svojim stavom i energijom osvaja sve oko sebe.

Sucima na izboru, kada su je pitali na koji način želi promovirati Maleziju, rekla je da želi ljudima svojim primjerom pokazati kako se sve može kad se samog sebe prihvati. Kaže da i ako ne prođe u sljedeći krug natjecanja neće biti tužna, nego će se i dalje prijavljivati na slične izbore.

– Naučila sam prihvatiti svoje madeže, to su moja obilježja od rođenja. Tek kada sam stekla samopouzdanje shvatila sam da me oni čine jedinstvenom, kazala je Malezijka.

