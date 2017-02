DOMAĆA MJEŠAVINA koja vraća PRIRODNU BOJU KOSE bez FARBANJA

Danas postoji stotine vrsta farbi za kosu na tržištu i sve one tvrde da vam mogu pomoći da se riješite sijede kose. Surova istina je, pak, da one nanose više štete nego koristi. One će oštetiti vašu kosu jer sadrže velike količine štetnih hemikalija, piše “Kurir“.

Dakle, zašto biste koristili skupe kozmetičke proizvode kad možete isti efekat postići korišćenjem ove potpuno prirodne smjese. Ovaj recept sa jednim sastojkom će vam pomoći da se riješite sijedih vlasi nakon samo nekoliko sedmica.

Uputstvo:

Napomena: Ovaj recept je izuzetno jednostavan i lak za pravljenje. Samo pratite jednostavna uputstva.

Prije svega trebate da oljuštite 5 krompira i koru ubacite u lonac sa vodom. Zagrijte lonac do ključanja i ostavite da se krčka 5 minuta. Nakon toga skinite lonac sa vatre i pustite ga da se ohladi. Kada se dovoljno ohladi, procijedite kore od krompira i prebacite ih u drugu posudu.

Napomena: možete dodati malo esencijalnog ulja lavande ili ruzmarina da osvježite miris.

Kako koristiti:

Prije svega operite kosu. Zatim masirajte glavu ovom mješavinom i ostavite je da djeluje pet minuta. Isperite je toplom vodom i blagim šamponom. Rezultati će vas zadiviti. Nakon samo nekoliko sedmica primijetićete prve rezultate.

