Frizer osmislio tri nove boje kose – ne zna se koja je ljepša

Guy Tang je jedan od onih frizera koji piše trendove.

Svake godine na svom Instagram profilu on pokrene bar jedan i svi mu vjeruju. Kad on kaže da je nešto super, onda se za to zakače svi.

Kao i mnogi, odlučio je unovčiti taj svoj osjećaj za trend pa je pokrenuo setove farbi sa više od 20 nijansi. Među njima nalaze se tri inovativne koje kao da dolaze iz neke zaboravljene zemlje bajki – ne zna se koja je ljepša od koje, piše “Radiosarajevo“.

Ružino zlato

Kombinacija ružičastih nijansi koju preklapaju ljubičasti pramenovi pri vrhovima kose, pa tako daju ombre izgled koji postaje ljepši jer ima dodatni zlatni odsjaj. Mislimo da ova boja kose lijepo stoji svakoj djevojci. Guy savjetuje da ovu boju kose uvijek radite sa pramenovima i prelivima, a ne da cijela kosa bude jednobojna.

Prašnjava lavanda

Baš prašnjava lavanda. Naime, ova boja kose se od ostalih ljubičastih nijansi razlikuje jer se miješa sa srebrenom bojom koja joj daje taj zagasiti, odnosno prašnjavi izgled. Lijepo će stajati djevojkama koje imaju prirodno tamniju kosu i obrve.

Srebrna duga

Iako je siva kosa već neko vrijeme popularna, ovaj slavni frizer ipak savjetuje da budete originalne i da učinite da vam kosa izgleda metalik i to tako što ćete dodati suptilne preljeve raznih boja.

