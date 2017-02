Ispovijest bivše misice koja je pobijedila karcinom: Svakog dana sebi kažem da se vrijedi boriti!

Srbijanska misica mjesecima se bori s karcinomom maternice i ne namjerava se predati, jer je uvjerena kako ima snage da prebrodi najveći izazov i ostvari svoje snove.

Rutinska intervencija

U ekskluzivnoj ispovijesti za “Dnevni avaz” Milojković je otvoreno govorila o bolesti, ali i o tome kako je skupila hrabrosti da krene dalje.

– Išla sam na redovne kontrole kod ginekologa, nisam osjećala malaksalost, bolove, gubitak težine, samo je bilo manjih odstupanja u ciklusu. Da ništa nije ukazivalo na bilo kakav ozbiljniji problem, govori i činjenica da sam i tog jutra kad sam saznala da imam kancer, istrčala devet kilometara na traci. Bila sam, najblaže rečeno, u šoku. Otišla sam na rutinsku intervenciju, a saznala da imam karcinom, ja koja nikada ranije nisam imala nikakav zdravstveni problem – počinje Milojković svoju priču.

Iako joj je na početku bilo veoma teško da prihvati ovu vijest, Dijana je, uz pomoć porodice i dečka Stefana Karića, krenula u borbu s teškom bolešću.

– Taj trenutak je kao smrtna presuda. U tom momentu osjećamo se izgubljeno i bespomoćno i mislimo da bolujemo od neizlječivog. Smatram da su doktori tu da nam takvu vijest saopće na način koji će nas ohrabriti, koji će nam uliti nadu i povratiti vjeru u sebe i život. Doktori su mi nedvosmisleno, surovo i realno rekli istinu. Razumijem i njih, ali bez obzira na to koliko su oguglali na sve, ipak bi ovako ozbiljne stvari trebali da kažu na delikatniji način. Pacijentima oboljelim od karcinoma to je posljednja stanica, posljednja nada, onda nam ostaje da vjerujemo i kažemo sebi: “Ako se makar jedan čovek izliječio od toga, znači da nije neizlječivo.” Svakog dana sebi kažem da se vrijedi boriti – kaže Milojković.

Nedugo nakon što je saznala od čega boluje, bivšoj Miss Evrope uključili su hemoterapije, koje je, kako kaže, veoma teško podnijela.

– Ali, bila sam svjesna toga da moram izdržati i vjerovati da ću, nakon svega, biti dobro. Dosta vitamina, dodatnih suplemenata, kao i što više sirove hrane, mnogo mi je pomoglo. Veliki sam optimista i nadam se da ću iz ove borbe izaći kao pobjednik – navodi Milojković.

Pozitivna energija

Mnogo su joj pomogli pratioci i prijatelji na društvenim mrežama porukama podrške, ali i pozitivnim stavom. Veliki uzor u borbi protiv karcionama misici je naša pjevačica Donna Ares, koja se već nekoliko godina bori s istom bolešću.

– O Donni Ares imam lijepo mišljenje, želim joj sve što želim i sebi. Pratim je na društvenim mrežama i vrlo rado čitam njene statuse, koji su puni humora i pozitive. A to su dvije stvari koje vrlo često nedostaju ljudima u našoj situaciji. Obradujem se kad god vidim ljude slične sebi, koji vjeruju da će biti bolje, a u isto vrijeme zrače pozitivnom energijom, jer time dajemo primjer i nadu ostalima, koji možda nisu toliko psihički stabilni – govori Milojković.

Bivša Miss Evrope priznaje nam da s čežnjom i nostalgijom danas gleda brojne izbore ljepote. S obzirom na to da se bavila sportom, ističe da često poželi otići u teretanu te čeka trenutak kada će joj ljekari reći da je njeno zdravstveno stanje dobro i da se može početi baviti nekim sportom.

– Za sada samo šetam, ali imam u planu da krenem na jogu nakon predstojeće kontrole. Sa zadovoljstvom sam nedavno gledala izbor Miss Universe, gdje su Švicarsku i Austriju predstavljale djevojke s Balkana, što je još jedan dokaz da su naše žene neke od najljepših – kaže Milojković.

Dodaje da se, kada gleda ova takmičenja, sjeti 2014. i trenutka kad je ona proglašena najljepšom ženom u Evropi.

– To je divan period, koji nikad neću zaboraviti. Kada sam izabrana za Miss sporta, iskreno, i nisam bila toliko iznenađena, jer sam oduvijek bila sportista, trenirala sam tenis i bavila se plesom tako da sam to na neki način i očekivala. A kada sam na finalnoj večeri izabrana za Miss Evrope, bila sam veoma sretna i ponosna što su, pored toliko lijepih djevojaka, izabrali baš mene – prisjeća se Milojković.

Uspomene iz Bejruta

Najljepše uspomene nosi iz Bejruta, ne samo zbog osvojene titule nego i zbog ljepote grada.

– Bejrut je, prema mom mišljenju, jedan od najljepših gradova i ne zovu ga bez razloga Parizom Bliskog istoka. Pored prelijepih plaža, divnog centra, dobre hrane, ali i dobrog šopinga, pamtim ga i po tome što sam 2015. otišla da predam krunu novoj misici. Tada su u cijelom gradu na bilbordima bile moje fotografije s dobrodošlicom. Zaista sam se osjećala posebno – govori Milojković.

Kada je Dijana otišla na prvu hemoterapiju, njen dečko Stefan odlučio je da obrije glavu kako bi joj pokazao da može računati na njegovu podršku.

– Stefan je obrijao glavu kada je meni opala kosa usljed hemoterapije i takav način podrške mi je, naravno, značio. Ali, vjerujte mi da je to samo djelić svega što on radi za mene. Pored porodice, on mi je najveća podrška. Znam da na njega uvijek mogu računati i veoma sam ponosna što imam takvog muškarca pored sebe – kaže Milojković.

– Preporučila bih svima da više vode računa o sebi. Nekako u današnje vrijeme svi jure za materijalnim stvarima, a zaboravljaju da su zdravlje, ljubav i porodica ono najvrednije – ističe Milojković.

Kada smo Dijanu prije nekoliko dana pozvali, boravila je na Jahorini.

– Sa Stefanom sam trenutno na Jahorini i lijepo nam je. Inače jako volim ovu planinu i uvijek sa zadovoljstvom dolazim. Vrijeme nam ide na ruku, ali mi se dogodila nezgoda na skijanju, polomila sam ruku. Srećom, nije ništa strašno, brzo sam se oporavila. I ako izuzmemo to, sve je bilo savršeno, kao i uvijek kada dođemo na Jahorinu – govori Milojković te naglašava da svako godišnje doba nosi svoje radosti, ali bi se ipak radije odlučila za ljeto.

