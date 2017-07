Svi prave veliku grešku kada stavljaju lubenicu u frižider – a nisu ni svjesni koliko može da bude opasna

Prva stvar koju mnogi urade kada im ostane višak lubenice – jeste da je prekriju plastičnom folijom i stave u frižider, a nisu svjesni koliko to može da bude loše po zdravlje, prenosi “Telegraf“.



Međutim, unutar palstične folije nalaze se hemikalije koje mogu da kontaminiraju hranu koju bi ona trebalo da čuva.

Određena istraživanja pokazala su da ta kontaminacija može da utiče na stvari kao što su krvni pritisak i reproduktivno zdravlje.

Pritom, u slučaju da ste prekrili lubenicu plastičnom folijom, ali je niste stavili u frižider, ili ste je tek izvadili i ostavili da stoji, to dodatno može da pogorša stvari jer toplota utiča na bržu kontaminaciju hrane.

Ali ovo nije sve, plastična folija koja prekriva lubenicu takođe podiže temepraturu i tako može da stvori sredinu povoljnu za razvoj brojnih bakterija – pogotovo ako hlađenje frižidera nije podešeno na maksimum jer je lubenica bogata šećerima koji pomažu reprodukciju bakterija.

Još jedna velika greška jeste stavljanje nekoliko slojeva plastične folije kako bi lubenica duže ostala sveža jer se na ovaj način dodatno povećava temperatura ispod folije, a lubenica tada ne može ni da “diše” – a to može da dovede do fermentacije (posebno ako je lubenica van frižidera) i njenog truljenja.



U najgorem slučaju, ove bakterije mogu da dovedu do trovanja hranom i dijareje.

