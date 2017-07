Da li ste znali ovih 9 stvari o kukuruzu?

Od mladih do starih, teško ćete naći osobu koja ne voli uživati u ovom slasnom plodu prirode. Oko njega je sve zabavno – od čišćenja kada si radimo brkove, do musavog lica od uha do uha kada zagrizemo u klip. Ali, kako ne bi sve ostalo samo na ukusnoj grickalici donosimo vam njegovu priču, prenosi “Ordinacija“…

Advertisements

1. Kukuruz su konzumirali i drevni narodi južne Amerike

Porijeklo ove žitarice je južni Meksiko, a na Stari kontinent ga je prenio Kolumbo. Popularnost kukuruza je ubrzano rasla pa se tako proširio i u Francusku, Italiju, Balkan i Tursku. Danas ga se najviše proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama.

2. Veoma je isplativa biljka

Od stabljike, preko oklaska, zrna i lišća – svi njegovi dijelovi su iskoristivi u nekoj od grana industrije.

3. Jedete ga, mažete se s njim, nosite ga…

Zbog svoje velike iskoristivosti sastavni je dio preko 1.000 različitih proizvoda. Koriste ga prehrambena, farmaceutska, kozmetička, tekstilna i kemijska industrija.

4. Ne možete od svakog kukuruza dobiti kokice

Postoji mnogo vrsta kukuruza, ali da biste uživali u kinu potrebno je odabrati posebnu sortu prikladnog imena kokičar. Najpogodniji je za puckanje jer u sebi sadrži malenu količinu vode, koja, kada se zagrije i pretvori u paru natjera zrno na eksploziju.

5. Kokice nisu uvijek zdrave

Da, kao i u svemu i s kokicama treba biti umjeren. Pogotovo s onima u kinu. Naime, one često sadrže velike količine maslaca i soli pa nisu najbolji odabir ako pokušavate paziti na prehranu. Radije ih ispecite sami, a posipati ih možete s nekim drugim začinom, primjerice čilijem.

6. Šta zapravo grickate

Kao i kod ostalih žitarica, kukuruz obiluje ugljikohidratima i vlaknima, sadrži vitamin B, malo vitamina C i puno minerala.

7. Naučite odabrati najbolji

Zrelom i pravom kukuruzu zrna moraju biti punašna i gusta, a kraj na kojem je bio pričvršćen za biljku, sočan je i jarke boje.

8. Skladištite kukuruz ispravno

Kao prvo, kukuruz ne smije stajati na toplom mjestu. Najbolje ga je držati u frižideru jer se šećer u njemu, na višim temperaturama, brzo pretvara u škrob. Skuhajte ga brzo – najviše za dva do tri dana jer već tada lagano gubi na okusu.

9. Ako ga kuhate, ne solite vodu

Navodno sol iz vode pri kuhanju kukuruz čini tvrđim, a niko ne želi ostaviti zub na klipu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari