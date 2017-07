JEDETE PREVIŠE BRZO? Niste ni svjesni kakve vam OPASNOSTI prijete!

Već dobro znate onu staru koja kaže kako u hrani treba uživati. To podrazumijeva i da ne žurite dok jedete nego da nađete vremena da tu hranu dobro sažvaćete prije nego što je progutate. Ali, nažalost, brzi način života često nas tjera na brze i često nekvalitetne obroke…

Advertisements

Evo koje opasnosti vas vrebaju:

1. Gojenje

Ako brzo jedete, postoji velika mogućnost da u svoj organizam unosite više hrane nego što vam je potrebno, a to je siguran put za dobijanje viška kilograma. Drugim riječima, osobe koje brzo jedu, brže osjete glad nakon obroka od onih koje jedu sporijim tempom, piše “Kolektiv“…

2. Dijabetes

Jednostavno je: brzo jedenje dovodi do gojenja, a gojenje do kojeg dolazi ovakvim načinom ishrane jedan je od glavnih uzroka dijabetesa tipa 2.

3. Metabolički sindrom

Riječ je o grupi metaboličkih poremećaja koji se očitavaju kao insulinska rezistencija, nakupljanje masnog tkiva u području stomaka (abdominalna ili centralna pretilost), visok nivo holesterola i povišen krvni pritisak. Metabolički sindrom najčešće je uzrokovan pogrešnim načinom života. Izloženost stresu, neredovna i nepravilna ishrana, neaktivnost, nedostatak sna… Pretjerani unos rafinisanih ugljenih hidrata, zasićenih masnoća i trans-nezasićenih masnih kiselina tokom dužeg perioda može uzrokovati povišen nivo holesterola, triglicerida i insulina. Smanjenje tjelesne mase, odnosno smanjen energetski unos prva je mjera u liječenju metaboličkog sindroma protiv kojeg se treba boriti istovremeno na više nivoa.

4. Gastritis

Gastritis predstavlja upalu želudačne sluzokože. Naime, osobe koje brzo jedu sklone su prejedanju. To znači da hrana duže ostaje u želucu, tako da dolazi do povećanog izlučivanja želudačne kiseline koja može oštetiti sluzokožu. Osobe koje imaju gastritis ne moraju uvek da imaju klinički izražene tegobe. Ako se one jave, to su najčešće bolovi u gornjem djelu stomaka, nadutost, pojava osjećaja sitosti nakon što se pojede količina hrane manja od normalne porcije, oslabljen apetit, mučnina ili povraćanje (želudačni sadržaj, krv, sadržaj poput taloga kafe), stolica crna kao katran ili krvava stolica i umor (ako dođe do razvoja anemije). Navedeni simptomi mogu se javiti pojedinačno ili u različitim kombinacijama.

5. Gušenje

Hranu treba žvakati, a ne samo gutati komade, jer upravo oni mogu dovesti do gušenja. Jedite sporije, uključite sva čula, više žvaćite, pravite male pauze pa makar da svako malo odložite pribor za jelo. To je način da izbjegnete mogući rizik koji nosi brzi način unošenja hrane u organizam.

Advertisements

loading...

Facebook komentari