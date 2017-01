Rješavamo misteriju: Kvasac je zdrav, ali evo kada gubi sve svoje dobrobiti…

Kada spomenete kvasac sigurno prvo pomislite na hljeb. O zdravlju hljeba se stalno raspravlja, ali šta je sa uticajem kvasca na vaš organizam?

Kvasac kao pojedinačna namirnica je apsolutno zdrav.

Naime, kvasac je bogat izvor vitamina B, koji pospješuje funkcionisanje nervnog sistema, a pored toga pomaže u regeneraciji kože, kose i noktiju.

Osim ove dobrobiti, njegovih 18 aminokiselina ga deklarišu kao proteinsku bombu, što u svakom smislu pogoduje zdravlju organizma.

Kvasac sadrži i glikogen, zbog čega je jako hranljiv, ali i mnoge enzime i čak 15 minerala.

Ako biste konzumirali ovu namirnicu svaki dan poslije jela, i to samu, vaše zdravlje bi bilo besprijekorno.

Međutim, jako mali broj ljudi na ovaj način primjenjuje kvasac u ishrani. Većina ga unosi kao pomoćni sastojak hljeba i peciva.

U ovoj formi, kvasac gubi sve svoje dobrobiti.

U kombinaciji sa brašnom, on stvara smjesu koja se lijepi za zidove crijeva, pa automatski dolazi do problema sa varenjem tako što je sprečena aktivna apsorpcija hranljivih materija. Kao posljedica stvaranja ove gotovo cementne naslage u crijevima, može da dođe i do njihovog ozbiljnog oboljevanja, što utiče na kompletno zdravlje organizma.

Smetnje u varenju se javljaju i zbog pojačanog vrenja, do kojeg dolazi kada se kvasac kombinuje sa šećerima, što je slučaj i pri pravljenju hljeba, i pri pripremanju peciva.

Dakle, ukoliko želite da sačuvate zdravlje, kvasac jedite zasebno, iako nije najukusija namirnica, piše “Telegraf“.

loading...

Facebook komentari