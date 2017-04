BILA JE PRESRETNA KADA JE SAZNALA DA NOSI BLIZANCE: A ONDA SU JOJ DOKTORI REKLI DA MORA DA POTPIŠE UGOVOR KOJI SLAMA SRCE

Ispostavilo se da blizanci imaju sindrom međublizanačke transfuzije i to u trećoj fazi. To znači da su krvni sudovi njihove zajedničke placente povezani, što praktično znači da je jedan blizanac, Dženson, dobijao sve hranljive materije, dok Markus nije dobijao gotovo ništa. A uz to, ovo stanje je ozbiljno ugrožavalo rad srca oba djeteta, piše “Žena“.

Doktori su roditeljima rekli da će dječaci umrijeti osim ukoliko ne izvedu veoma komplikovanu i riskantnu lasersku operaciju. A čak i sa tom operacijom, rekli su im da postoji 65 posto šanse da jedno ili oba djeteta neće preživjeti.

Roditelji su se, naravno, odlučili za operaciju, kako bi barem jednom djetetu dali šansu da preživi. Prije operacije, Džejd je morala da potpiše srceparajući ugovor u kome potvrđuje da je svjesna da postoji 65 posto šanse da će jedno ili oba djeteta umrijeti, ili da će biti mrtvorođenčad.

Majka je cijelu operaciju pratila preko ultrazvuka. Iglu su ubacili u Džejdinu matericu i kroz Džensonovu amnionsku kesu. Onda su zajedničke krvne sudove presjekli laserom kako bi oba blizanca dobila svoj dotok hranljivih materija. Da je laser samo okrznuo djecu, ne bi preživjela.

– Dok sam to sve gledala, bila sam van sebe od straha – rekla je kasnije Džejd medijima.

Ali, na svu sreću, sve je prošlo baš kako treba. I 10 mjeseci nakon operacije, dva blizanca rastu potpuno zdravi i srećni!

