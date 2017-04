Jedinstveno: Stvari koje će vam rijetko koje trudnice priznati

No, trudnoća je i predivno, jedinstveno iskustvo u životu žene, a upravo o toj ljepšoj strani trudnoće progovorile su mame koje su otkrile zbog čega je trudnoća nešto najljepše što su iskusile, prenosi “Radiosarajevo“.

1. ‘Moje grudi! Od košarice A došla sam do košarice C i presretna sam zbog toga. A i moj suprug je sretan’.

2. ‘Najdraži dio trudnoće mi je taj što se mogu isključiti iz svega. Imam najbolji izgovor za to!’

3. ‘Obožavam to što me drugi tetoše cijelo vrijeme. Mogla bih se na to naviknuti.’

4. ‘Predivna kosa i nokti koji dolaze s trudnoćom! Obožavam svoje raskošne kovrče. Razmišljam o tome da prenatalne vitamine pijem zauvijek.’

5. ‘Obožavam svoj trudnički trbuh i to što se ne moram brinuti toliko oko kilaže i toga imam li preveliki trbuh.’

6. ‘Onaj osjećaj kada suprug i ja navečer ležimo u krevetu, on drži dlanove na mom trbuhu i osjeti kako se beba miče. Obožavam osjetiti kako se beba miče u mome tijelu, a još je ljepše kada to podijelim sa suprugom.’

7. ‘Čuti otkucaje srca moga djeteta za mene je najljepši dio trudnoće. Nastavi kucati i rasti, maleno moje!’

8. ‘Moj omiljeni dio trudnoće je kada vidim koliko moj suprug voli to sitno biće u mom trbuhu i kako se već sada zaštitnički ponaša prema njemu. Zbog toga sam sigurna da će biti najbolji tata.’

9. ‘Možda sam u manjini, ali volim kada mi ljudi dodiruju trbuh i kada postanu uzbuđeni zbog moje bebe. Na taj način i oni se povezuju s bebom, a to je tako slatko.’

10. ‘Trudim se uživati u svemu lijepom i onom možda manje lijepom jer je trebalo puno vremena da ostanem trudna. Već sada razmišljam o tome kako želim ponovno biti trudna jer tek sada uživam u trudnoći. Na početku trudnoće nisam ni bila svega svjesna toga, kao da nije stvarno. Uživam u tome što sam uspjela zatrudnjeti i suosjećam sa ženama koje još čekaju da im se to dogodi.’

