Ako hoćete da dijete dobro uči, morate se ovako ponašati: Čuveni ruski psiholog dao 12 savjeta roditeljima

Mihail Labkovski, popularni ruski psiholog, poručuje roditeljima kako izabrati školu, treba li raspravljati s učiteljima i u kom trenutku dete stvarno treba ostaviti na miru. Ako ne želite da dozvolite da škola slomi vaše dete, ovih 12 saveta će vam biti od velike pomoći, piše Detinjarije.

1. Pre škole decu ne treba opterećivati. Do 6-7 godina mozak deteta fiziološki nije spreman da prima veliki obim informacija. Vi ćete izgubiti novac, a dete – detinjstvo.

2. Nemojte za đaka prvaka tražiti „jaku školu“. U nižim razredima za dete je najvažnije da postigne psihološki komfor. Zato odaberite normalnu školu, blizu kuće. Dete neće trošiti vreme i snagu na odlazak i povratak, i lakše će mu biti da gradi odnose sa drugarima iz odeljenja ako žive u komšiluku.

3. Prva učiteljica ne treba da bude stroga nego dobra. Potrebna vam je adekvatna učiteljica koja voli decu i radi u školi jer voli taj posao. Zato idite u proleće u obližnju školu i raspitajte se kod roditelja četvrtaka.

4. Škola je odgovornost vašeg deteta a ne vaša. Možete uzeti odmor prve dve nedelje na početku prvog razreda, a onda se dogovorite s detetom: „Mene tvoja škola ne uznemirava, a ja neću uznemiravati tebe.“

5. Prestanite da zapitkujete šta je bilo na svakom času i da preterano reagujete na ocene. Neka tema škole postane tabu. Ako dete želi da razgovara o školi, razgovarajte; ako ne želi – ne treba mu kleštima izvlačiti reči iz usta.

6. Domaći ne treba raditi s detetom, školsku torbu mu ne treba spremati, da li je nešto zaboravilo, ne treba vi da vodite računa. Mislite malo na sebe – to dete trebalo bi da vas pripazi u starosti. A ako vi sve radite umesto njega, to u budućnosti neće biti mali problem.

7. Naravno da svom detetu možete pomoći. Ali dete prv treba da pita: „Mama, ja ovo ne razumem?“ A ne da vi malo-malo pa prilazite i pitate da li je sve u redu. Ako dete ne pita ništa, znači da je sve u redu.

8. Ako učitelj ne voli vaše dete, problem se mora rešavati. Probajte da prvo razgovarate s učiteljem, zatim s direktorom, ako nema vajde – idite dalje. Možete ga prebaciti u drugo odeljenje pa čak i školu. Ni u kom slučaju dete ne treba ostavljati u stanju dugog permanentnog stresa.

9. Pubertet je najteži period u životu vašeg deteta. Počinje između 12. i 14. i traje do 15-16. godine. To je vreme složenih psihičkih i fizičkim izmena. Upravo u to doba deca polažu prijemne ispite. Dete može lošije učiti, od odlikaša postati trojkaš. Ako ne želite konflikte i teže probleme, uključujući i pokušaje samoubistva – ostavite dete na miru. Vaš zadatak je da to vreme prođe što mirnije i što brže da bi se košmar završio.

10. Ne treba dolaziti u otvoren konflikt sa školom – vrlo verovatno ćete izgubiti bitku. Kada vas pozovu na razgovor i budu pričali o jakoj školi, složenom programu i potrebi da se pozabavite detetom – ne suprotstavljajte se. I nastavite da radite po svome.

11. Nije neophodno specijalno razvijati detetove talente ako to dete ne želi. Talenat treba da pruža radost, a ne da se iskorišćava. Ne treba se naprezati, tražiti pedagoge ne bi li neko dao odgovor na pitanje „šta čuči u njemu?“ Najćešće ne čuči ništa posebno i u tome nema ničeg tragičnog.

12. Najvažnije je da naučite da svoje dete prihvatate ne očekujući od njega ništa. Nije važno kako uči, volite ga onakvo kakvo jeste i šta god da radi. Da, kad imadne 15, biće teže nego kad mu je bilo pet. Dijete ne treba da u vama izaziva nekakvo odbijanje. Ali da bi bilo tako, treba prvo da zavolite sebe.

