Prvorođena djeca pametnija od mlađe braće i sestara?

Ekonomisti Univerziteta u Edinburgu zaključili su da najstariji potomci istih roditelja postižu bolje rezultate na testovima inteligencije od svoje braće i sestara.

Istraživači smatraju da to znači da prvorođena djeca dobijaju više mentalne stimulacije od svojih roditelja. Studija, objavljena u časopisu Journal of Human Resources, mogla bi da objasni zašto su dosadašnja istraživanja uglavnom dolazila do zaključka da najstarija djeca u porodici kasnije dobijaju veću platu i bolje obrazovanje od kasnijerođene braće i sestara, piše “B92“.

U studiji je praćen životni put 5.000 djece u različitim uzrastima – od tek začetih, do 14-godišnjaka, a u obzir su uzeti i njihovo porijeklo i ekonomski uslovi njihove porodice.

Djeca su na svake dve godine riješavala zadatke u kojima su ocjenjivane njihove vještine čitanja i slikanja, a naučnici su ustanovili da se razlike u nadarenosti i inteligenciji djece mogu povezati s različitim postavljanjem roditelja prema svojim potomcima, piše Standard, prenosi B92.

