Imate malu bebu u kući i hronično ste nenaspavani i iscrpljeni? Pogledajte kako sebi možete pomoći

Kvalitetan san je iznimno važan za psiho-fizičko stanje svakog pojedinca, a pogotovo novopečenih roditelja.

Nedostatak odgovarajućeg odmora dovodi do konzumacije veće količine masnije hrane i debljanja, loše koncentracije pri obavljanju svakodnevnih poslova, povećanog stresa, depresije, a može imati i loš utjecaj na stanje srca i krvnih žila, piše “Zadovoljna“.

Od manjka sna obično pate roditelji s malom djecom. Evo kako si ipak možete pomoći:

Podijelite poslove

Majkama se savjetuje da u prvim danima i tjednima nakon dolaska iz rodilišta spavaju kada i njihova beba. No to nije baš najjednostavnije ako imate mnogo obaveza. Upravo je zato podjela poslova između partnera ključna s malom bebom u kući.

To što je majka u prvim mjesecima djetetova života stalno uz njega, ne znači i da ima vremena za kuhanje, spremanje, peglanje, čišćenje i druge kućanske poslove.

Skratite si muke i podijelite zaduženja, a oni sretni potražit će pomoć i od drugih izvora – bliže i dalje rodbine te prijatelja. Što je više ljudi uključeno u poslove, to su veće šanse da ćete imati vremena odspavati.

2. Tuširajte se hladnijom vodom

Pretjerano uzimanje kofeina u obliku kave ili drugih energetskih pića začaran je krug. Bez njega nam se čini da se ne možemo razbuditi, a zbog velikih ispijenih količina nećemo moći zaspati.

Baš zato dobro je ograničiti unos pića s kofeinom, a to se posebno preporučuje mamama koje doje.

Ako se ujutro ili tijekom dana želite razbuditi bez pomoći ovog stimulansa, pomoći će vam lagano razgibavanje, odlazak na svježi zrak, te tuširanje hladnom ili mlakom vodom.

Razbudit će vas i konzumacija energetske pločice, komadić tamne čokolade s visokim postotkom kakaa, ali i sam čin žvakanja. Izaberite hrskavu jabuku koja je prirodni izvor šećera, a tijelo opkrbljuje vitaminima i mineralima.

3. Držite se istog rasporeda

Roditelji će se bolje naspavati ako bez većih problema spava i njihov mališan. Djecu od najranije dobi treba učiti rasporedu, odnosno što je moguće sličnijem vremenu hranjenja, spavanja, kupanja, igranja i slično. Na taj način beba će osjećati umor u slično doba dana te lakše utonuti u san.

Ako imate problema s uspavljivanjem svoje princeze ili princa, iskušajte ovu spasonosnu čaroliju s papirnatom maramicom koja jači da će beba zaspati u 40 sekundi.

“Studije su pokazale da djeca od najranije dobi mogu osjetiti nervozu svojih roditelja, te da i sami postaju nemirni zbog toga. Nemirno dijete je teško uspavati, pa na kraju roditelji probdiju cijelu noć pokušavajući ih smiriti. ”

4. Ne ustajte (uvijek) tijekom noći

Neki stručnjaci savjetuju da bebe između četvrtog i šestog mjeseca života imaju sposobnost za neprekinut san od šest do osam sati, što znači da su sposobni prespavati noć bez dodatne pomoći.

Stoga nije potrebno ustajati se iz kreveta na prvi zvuk komešanja iz kolijevke.

Kao pedijatrica potvrđujem da bebe nakon četvrtog mjeseca života imaju dovoljno veliki želudac da pohrane dovoljno hrane za noć, pa im nije potrebna vaša pažnja.

Bebe ne žele da znate kako su sposobne uljuljkati se same u san. No ako se dižete na prvi znak njihovog komešanja, uzimate ih u naručje, hranite ih i tješite one će postati ovisne o tome, i očekivati takvo ponašanje i u budućnosti, tvrdi dr. Wendy Hunter s popularnog internetskog servisa “Baby Science”.



5. Opustite se

Studije su pokazale da djeca od najranije dobi mogu osjetiti nervozu svojih roditelja, te da i sami postaju nemirni zbog toga. Nemirno dijete je teško uspavati, pa na kraju roditelji probdiju cijelu noć pokušavajući ih smiriti. Upravo zato potrebno se opustiti koliko god je to moguće.

Iskoristite pomoć baka-servisa i priuštite si jednu večer u tjednu kada ćete otići sa svojim partnerom izvan kuće i bez djeteta. Opustite se možete i s toplom kupkom prije spavanja, bojanjem bojanki za odrasle ili nekom sličnom aktivnošću.

