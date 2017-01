8 savjeta kako odgojiti dijete da bude spremno za stvarni svijet, kada dođe vrijeme da nupuste svoje gnijezdo

Možda volite svoju djecu, ali ponekad ih morate pustiti da se ozlijede, da osjete posljedice svojih postupaka i da iskuse neuspjeh, piše “Atma“.

Kao roditelj u konačnici ćete biti tu da im pomognete kada im to zbilja bude potrebno.

Ukoliko želite da vaša djeca budu spremna za stvarni svijet, kada dođe njihovo vrijeme da napuste gnijezdo

Ograničite im uživanje

Da, djetinjstvo je najbezbrižniji period u životu osobe, ali to ne znači da baš sve mora biti zabava i igra. Ograničite vrijeme koje će provoditi na računalu, telefonu ili video igrama, tako da vaša djeca ne gube stalno vrijeme koje mogu bolje iskoristiti u svojim životima.

Ne kažem da djeca trebaju obavljati teške poslove, ali svakako trebaju imati obaveze koje će odraditi prije nego što navečer zarone u svijet „Minecrafta“. Dajte im odgovarajuće zadatke u skladu s njihovim godinama i pobrinite se da završe domaću zadaću prije nego što im dopustite da se zabavljaju.

Nemojte ih tetošiti i pokrivati

Radio sam u školi i vidio sam kako se mnogi roditelji žale na učitelje nakon što im dijete dođe kući s negativnom ocjenom. Udarna vijest: Nije kriv učitelj! Umjesto da djetetu držite stranu kada je riječ o njihovoj odgovornosti, pokušajte shvatiti što bi ono moglo raditi bolje (i što bi vi mogli raditi bolje).

Nitko nije savršen i to je u redu. No, ako se ponašate kao da je vaše dijete Božji dar svijetu, pripremate ih za istinski neuspjeh kasnije u životu.

Natjerajte ih da budu iskreni u vezi svojih nedostataka

Roditelji trebaju naučiti svoju djecu da preuzmu odgovornost kada se kolebaju, ali to ne znači da samo trebaju prihvatiti neuspjeh. Previše djece misli “Ja nisam osoba za matematiku” i onda ne rade ništa kako bi poboljšali svoje matematičke vještine. Ne dopustite da se to dogodi i vašoj djeci.

Naučite ih kako je važno truditi se i raditi da bi mogli prevladati slabosti. Jedno je kada činite dobro nešto u čemu ste dobri, ali puno veći uspjeh je kada uspijete u nečemu u čemu ste jednom prije već zakazali. Naučite svoju djecu da će se težak rad uvijek isplatiti na ovaj ili onaj način.

Ograničite im džeparac

Kad sam bio dijete, moja majka je imala sustav u kojem je bila određena količina džeparca koji će ići za kratkoročnu štednju (za manje igračke i igre), dugoročnu štednju (za nove video igre), te ozbiljnu štednju ( novac će se staviti na pravi štedni račun). Taj sustav je funkcionirao, a ja sam danas svjestan vrijednosti novca.

Naučite svoju djecu da cijene novac od malih nogu, to je vrlo važno. Ne odustajte od bilo kakvog sustava kojeg prakticirate, tako da vaša djeca ne odrastu misleći kako novac samo ispada iz bankomata kad god je to potrebno.

Podučite ih vrijednosti napornog rada

Džeparac ne smije doći lako. Pobrinite se da znaju da su novac zaradili pruženim uslugama. Da, oni možda mrze kositi travnjak ljeti ili lopatom čistiti prilaz zimi, ali što prije shvate da moraju raditi kako bi zaradili novac, to će za njih biti bolje.

Oni će, također, uživati u svojim igrama i igračkama mnogo više kada ih budu zaradili. Odnositi će se s poštovanjem prema svojim stvarima, jer će zapamtiti kako su teško morali raditi da bi si to mogli priuštiti.

Budite dosljedni s pravilima

Roditeljima je ponekad definitivno lakše popustiti s pravilima – “samo ovaj put”, pogotovo kada su zauzeti s poslom i drugim obvezama. No, sve to dovodi do toga da će djeca stalno tražiti način kojim će zaobići pravila. Pobrinite se da znaju: Pravila su pravila.

I pobrinite se da se i vaš suprug/supruga ponaša u skladu s tim. Inače, vaše kućanstvo bi se moglo pretvoriti u seriju u kojoj se roditelji stalno svađaju, jer je jedan blaži od drugog!

Učite ih da budu zahvalni

Djeca mogu naučiti biti velikodušni i gostoljubivi pojedinci još od vrlo mlade dobi. Mnoga djeca koju smatramo mudrom djecom za svoje godine, jednostavno imaju roditelje koji su ih odgojili na način da se brinu za ljude.

Oblikujte učtivost kod djece, naučite ih da kažu molim i hvala, da pridrže nekome vrata ili da pomognu napisati domaći rad prijateljima. Neka odaberu igračke koje više ne koriste i neka ih poklone manje sretnoj djeci u domovima. Djeca će izrasti u savjesne odrasle osobe ako steknu pravu perspektivu u mladoj dobi.

Nemojte uvijek biti njihov najbolji prijatelj

Volite svoju djecu bezuvjetno, ali vi ste odrasla osoba koja sve najbolje želi svom djetetu. Pokušavajući biti njihov prijatelj, otvarate konzervu crva koju je nemoguće zatvoriti.

Svakako treba pustiti vaše dijete da izvuče dijete iz vas, ali nemojte biti “onaj roditelj” koji omogućuje svom djetetu gledanje horor filmova ili igranje „Call of Duty“ do ponoći ako ujutro mora u školu (ili ikada, što se toga tiče). Budite tu za njih u svakom trenutku, ali nemojte im povlađivati, jer želite biti “cool”.

Nijedan roditelj nije super; vi bi to već trebali znati do sada!

