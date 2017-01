Trik iz Finske! Obucite djecu OVAKO, i garantovano im neće biti hladno!

Najčešće pitanje koje dobijam je kako se nosim sa finskom zimom. Mogu vam reći – odlično. Ledeni dani? Prava zimska bajka! Duge, tamne noći? Kakav odmor! Hrpe snijega? Čista magija! Oblačenje djeteta? E, to je pakao, piše “Žena“.

Kada smo prije dva mjeseca došli do nula stepeni, obuzela me je panika. Nisam imala pojma šta da obučem sinu. Ali, onda sam se malo raspitala, i danas nam ni minus 19 stepeni ne može ništa! U čemu je tajna? Odgovor je tako očigledan – u slojevima. Uz to, važno je i da ima što više univerzalnih komada, jer se u suprotnom oblačenje djeteta pretvara u pokušaje da obučete oktopoda, sve uz vrisku i suze.

Do ovog jutra, Mika sam oblačila u: veš, bodi, čarape, pa onda termo čarape, termo majica, helanke, vunena majica, pa preko kombinezon i još jakna, pa kapa i rukavice i čizme. A ako pada i kiša, tu su gumene čizme i vodootporna jakna.

Razgovarala sam sa Mikovom učiteljicom, i riješila da mu kupim vuneni jednodelni kompletić za minus, i jedan kombinezon za snijeg. Zato danas nosi samo veš, čarape, termo helanke i majicu, vuneni kombinezon, odijelo za snijeg, masku za skijanje i rukavice. Maska možda djeluje pretjerano, ali kada puše ledeni vjetar, mnogo pomaže. Učiteljica mi je skrenula pažnju da su mu i čizme neodgovarajuće. Obuvala sam mu gumene čizme sa vunenom postavom, misleći da je to idealno za vlažno vrijeme. Međutim, kako mi je učiteljica objasnila, kada je temperatura u minusu, sve je zaleđeno pa nema opasnosti od vlage i odlučila sam se za lakše čizme.

I najvažniji savjet od mene kada oblačite djecu za ciču zimu – uvijek prije oblačenja pitajte da li treba da idu do toaleta, i ne procjenjujte da li su dovoljno utopljeni dok ne provedu 15 minuta napolju. Tek kada im je i poslije toga hladno, dodajte još neki sloj.

