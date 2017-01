ZASPALA JE I NIJE SE PROBUDILA: Pročitajte ispovijest majke kojoj je NOVOROĐENČE umrlo za Novu godinu

Monika je majka dvije bliznakinje po imenu Harper i Hudson, a njen plan tog dana je bio da uspava bebe kako bi bile spremne i odmorne da u porodičnoj atmosferi dočekaju Novu godinu, uz vatromet koji je bio upriličen u blizini kuće, prenosi “Dnevno“.

Nakon sat vremena pošto je stavila svoje djevojčice u krevetac, Monika je odlučila da ih obiđe i tada je primijetila da je malena Harper isuviše blijeda i da zapravo ne izgleda dobro. Kada je svoje dijete uzela u naručje cijeli svet joj se srušio, jer je shvatila da beba ne diše.

Monika je odmah obavjestila svog muža Darena Stivensa da pozove hitnu pomoć, a u međuvremenu je nekoliko puta pokušala da bebu vrati u život putem vještačkog disanja. Ali, bezuspješno… Bio je to kraj za malenu Harper.

– Vrištala sam i plakala. Doktori su došli i uzeli našu malenu djevojčicu. Nakon 15 minuta saopštili su nam da se Harper više nikada neće probuditi. Zašto? Počela sam da jecam i tražim odgovor od doktora zašto je moje dijete umrlo? – rekla je Monika, piše “Dejli mejl”.

Uprkos svim naporima nesretne majke i bolničara, Harper nije uspjela da se izbori. Preminula je od sindroma iznenadne smrti.

Sindromom iznenadne smrti (SIDS) je stanje kada dijete mlađe od godinu dana u krevetiću ostane bez života, a ne postoji nijedno objašnjenje zbog čega se to dogodilo. Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, to je vodeći uzrok smrti beba, a u Americi je, samo u toku 2010. godine, tako život izgubilo više dvije hiljade djece. Statistički podaci još pokazuju i da do smrti najčešće dolazi između drugog i četvrtog mjeseca.

Monika se porodila 10 sedmica prije termina.

– Prijevremeno rođene bebe imaju veći rizik od SIDS-a. Čula sam dosta priča, takođe sam i čitala o tome. Ipak, nikad nisam ni pomislila da bi tako nešto moglo da zadesi moju porodicu – kaže ova slomljena mama i ističe kako bi voljela da razumije zašto se ovakva nesreća dogodila.

Ona i njen suprug imaju i dva starija sina, Logan (7) i Jakov (6). Roditelji su pokušali da im objasne da je njihova sestra sada na nebu, ali dječaci nisu uspjeli da shvate kako je moguće da je seka zaspala i da se više nije probudila.

Pored ovog emotivnog bola koji je zadesio nesrećnu porodicu, oni takođe imaju i finansijskih problema, jer je gospodin Daren Stivens dao otkaz kako bi svojoj supruzi pružio podršku i pomogao joj oko bliznakinja.

