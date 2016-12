Gledao je kako se njegova supruga muči da zatrudni, pa je odlučio da joj prizna OVO…

Ne samo što su uložili ogroman napor uzaludno, nego su potrošili i puno para na sve moguće terapije, piše “Likemag“.

Prije sedam dana on je napisao otvoreno pismo i objavio na Facebook-u težak put kojim je krenuo sa svojom partnerkom kako bi dobili bebu.

Pismo ne može biti iskrenije.

„Da li imate malo vremena? Imam dugu priču za sve vas…“, počinje Dan.

Lea i ja smo pokušali da dobijemo bebu u period dužem od 3 godine. Nisam tačno siguran kada smo odlučili da osnujemo porodicu, ali ideja je došla spontano i tada smo smatrali da bi bilo sjajno da imamo dijete.

Probali smo i Lea nije zatrudnela.

Ja sam mislio da kada imaš dvadeset godina dovoljno je oploditi devojku samo gledajući u nju. Svi smo čuli priče devojaka koje zatrudne čak i kada koriste kondome, sprejeve i druga kontraceptivna sredstva, zar ne? Mi smo premašili tridesetu, možda je bilo potrebno više vremena, ali nije bilo brige o tome. Počeli smo da koristimo aplikacije sa kalendarima koje prate ženski ciklus. Pratili smo čak i magične legende o pozama i određenim vremenima, kada je najbolje da žena zatrudni. Ali se ništa nije desilo.

Međutim, Lea nije zatrudnila.

„Počeli smo da posjećujemo ljekare, radimo testove krvi, sperme i svega na tu temu. Ljekari su nam dali odgovor na naša pitanja.“Sve je u redu, ne bi trebalo da imate nikakvih prepreka, ako želite bebu.“

Ljekari obično odmah ustanove u čemu je problem, daju vam vitamine ili lijekove, ali to nije bio moj slučaj. Ni nakon posjete ljekarima, Lea nije ostala u drugom stanju.

„Tako smo odlučili da krenemo sa hormonskim tretmanom. Možda imamo previše godina, pa zato nismo dobili očekivane rezultate. Bili smo u tridesetim godinama i nivo hormona je pomalo opao, što znači da količina reproduktivnih ćelija opada.“

„Obzirom da nismo imali dobre rezultate, krenuli smo sa intrauterinom inseminacijom.“

Za taj tretman treba ubrizgati dosta hormona u Lijin organizam kako bi se poboljšala ovulacija. Možete samo da zamislite šta se dešava kada se u krv ubrizgavaju hormoni.

„Najgore nam je bilo kada nas je neko pitao kada smo poželjeli djecu…

Nakon jednog ili dva ultrazvuka nije bilo problema sa brojem jajašca i bili smo na pravom mjestu. Prema njenim riječima ona nije imala strah od igle.

Vremenom smo razvili metod uspješnog upravljanja injekcijom. Metod je jednostavan. Ona je zatvorila oči i ja sam gledao kako su je boli tri puta.

Nakon svega ovoga nismo imali aktivan se*ualni život. Ja sam morao da čekam par dana, kako bi moja sperma akumulirala prije inseminacije.“

„Tokom protekle 2 godine postao sam vrlo stručan u tome kako se izvlači sperma. Prvi put mi je bilo malo čudno, jer u određenom momentu morate odnijeti uzorak u laboratoriju na vrijeme.

Ovo iskustvo je bilo prilično neprijatno. Ući u sobu spremnu za masturbiranje, dok je brdo ljudi iz prvog puta napravilo dijete. Ta soba je poput kombinacije hotelske sobe i kancelarije. Ispod stola nalazilo se brdo časopisa, koje nisam htio da dotaknem, kao i TV sa DVD-evima. Daljinski upravljač nije nešto što sam držao u rukama sa puno entuzijazma.“

„Na prvi pogled je to jako neprijatno i ružno iskustvo. Sa druge strane, to ne mora biti toliko strašno. Nema stida, jer su to ljudi koji se profesionalno bave time i neće suditi o vama.

DVD su mogli da promijene, ali je on uvijek bio isti. Rekao bih da je u pitanju produkcija iz 90-tih, u kojem se prikazuje lezbejska scena na brodu i tome slično.

Lubrikanti nisu dozvoljeni jer time opada kvalitet uzorka sperme, tako da si osuđen da posao obaviš samo svojom rukom.

Nakon obavljenog posla, čašicu sa uzorkom treba staviti u papirnu kesu i odnijeti kod ljekara.“

„Tipični testovi trudnoće nisu pouzdani, jer mogu dati i lažne rezultate, te upozoravam ljude da ih ne koriste.

Nakon nekoliko sedmica, ako žena dobije, morate ponoviti cijeli proces. Sve što možete u tom momentu da uradite je ili da nastavite da pokušavate ili izgubite nadu, gledajući druge ljude kako slučajno dobijaju djecu. U tim situacijama ste ljuti na sebe i niste više u mogućnosti da se radujete za druge.

Gledaš ljude na ulicama sa svojom djecom kako uživaju, a ti i dalje ne znaš i pitaš se zašto ti ne možeš.

Zaista ne želiš da mrziš ljude oko sebe, ali zavist, ljubomora i ogorčenost su tu.“

„Sa svim izgubljenim nadama, slušali smo ljekare koji su krenuli da govore o drugim metodama, koje su još skuplje od onih koje smo probali do sada. Kada mislite da je sav trud uzaludan, i da više ne možete nastaviti sa tim, ipak se desi čudo. Žena mi je uspjela konačno sa inseminacijom i uzorkom zamrznutog jajašca.“

„Uradili smo test krvi nakon dvije sedmice i bila je trudna. U isto vrijeme smo plakali i smijali se, jer želimo da imamo tu malu bebu u svojim rukama. Plakao sam jer sam zaista mislio da se to nikada neće dogoditi.

Nakon par sedmica, išli smo na ultrazvuk i vidjeli malog punoglavca i to je bilo to. Zaboravili smo na sve strahove koji su bili tokom svih pokušaja tu.

Konačno smo mogli da se opustimo.“

„Bili smo blizu 40-tim, tako da su šanse da dođe do komplikacija u trudnoći znatno veće od normalnih. Dosta vremena proveli smo razgovarajući o tome i bojali se da nismo prepuni iluzija.

Sve je izgledalo kako treba do posljednjeg pregleda pred porođaj, kada nam je doktor rekao sljedeće:

-Žao mi je, ali ne mogu da čujem otkucaje srca.

Osjetio sam samo kako je vrijeme stalo. Prošao sam kroz mnoge udese, padao kada sam pokušavao da preskočim ogradu, ali nikada nisam osjetio takvu vrtoglavicu kada su nam rekli da je naša beba mrtva. U mojoj mašti sam vidio dijete koje odrasta i ima svoju djecu. U samo jednom trenu sve je nestalo.

Nažalost, svijet se neće zaustaviti. Ja moram ići na posao i živjeti dalje. Ovakve stvari se dešavaju ljudima. Oni gube bebe, stalno.

Iako je to prirodno, niko se više ne javlja, ne kontaktira nas niti želi da govori o tome. A i tu bol ne možemo podijeliti ni sa kim, jer tu bebu nismo ni sami upoznali.“

„Veoma je teško to što nam se dogodilo. Radije ne želim da razmišljam o tome. Pretpostavljam da će morati da prođe par godina kako bismo mogli da se oslobodimo te žalosti u srcima. Lea je prestala sa hormonskim tretmanima. Iako smo puni optimizma i počeli ponovo sa procesom, ljekari su nam rekli da ipak treba da mislimo i na sebe.“

„Pokušavali smo još nekoliko puta i htjeli smo da probamo nešto što nema veze sa inseminacijom.

Sve ove godine pokušavajući, nismo uspijeli da dobijemo pozitivan rezultat na trudnoću. Ovo je bila naša posljednja šansa da Lea zatrudni.

Taj dan kada sam bio pod tušem, ona je plakala u kupatilu. Pogledao sam test za trudnoću i rezultat je bio pozitivan. Nisam mogao da vjerujem svojim očima, ali Lea je bila ponovo trudna.

Nakon treće posjete ljekaru, mogli smo da čujemo otkucaje srca našeg malog. Ne sjećam se ljepšeg zvuka na svijetu.

Uskoro ćemo imati još jedan pregled i jako smo nervozni zbog istog. Ne želim da opet prolazimo kroz sve šta smo prošli.

Znam isto tako da su mnogi ljudi prošli i gore stvari nego mi. Dok su neki uspijeli kao i mi i to nam daje snagu da se borimo za ono što želimo.

Iskreno se nadam da će naša priča dati podršku svima koji prolaze kroz slične situacije. Mi samo želimo da se zahvalimo svim parovima koji su otvoreno pričali sa nama o svojim iskustvima. Nadam se da ćemo našom pričom možda pomogli ljudima, jer se saosjećamo sa njima.“

loading...

Facebook komentari