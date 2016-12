Na meti osuda: Žene otkrivaju razloge zbog kojih ne žele da rađaju

Postoje žene koje nikada u životu nisu željele djecu. Kada objašnjavaju porodici, prijateljima i poznanicima razloge zbog kojih ne žele djecu, često od njih dobijaju objašnjenja da je to trenutno, da možda još nisu spremne za djecu, ali da će jednog dana osjetiti majčinski instinkt. Ljudi ih često osuđuju, jer ima parova koji žele djecu a ne mogu ih imati, a savršeno zdrava žena ih ne želi.

Otkrivamo koje razloge one navode:

1. Imati dijete nije finansijski izvodljivo

Finansijska situacija je jedan od faktora zbog kojeg neke žene ne žele da rađaju. One smatraju da ukoliko rode dijete pod lošim finansijskim uslovima, neće moći da mu mnogo pruže u životu i da će to biti mučenje i za njih i za dijete, piše “B92“.

2. Populacija je u stalnom porastu

Svjetska populacija se udvostručila posljednjih pedeset godina. 1969. godine svjetska populacija je imala tri milijarde ljudi, dok je 2016. godine taj broj dostigao više od sedam milijardi ljudi. Zbog rasta poulacije, dolazi do manjka hrane i do većeg zagađenja vazduha, a to je faktor koji utiče na globalno zagrijavanje. Neke žene jednostavno ne žele da rode dijete dok planeta polako umire.

3. Današnji svijet je strašno mjesto

Svi mi živimo u svijetu punom nasilja i nepravde. Žene koje ne žele djecu ovo posebno ističu i smatraju da današnji svijet nije pravo mjesto za odgajanje djeteta. Svijet je postao strašno mjesto, odgovornost koju bi imale prema djetetu koje bi trebalo da se suočava sa takvim stvarima ih plaši.

4. To je jednostavno njihov izbor

Kao što postoji mnogo razloga za to da vrijedi imati dijete tako postoji i mnoštvo razloga za to da je bolje nemati ga. To je jednostavno izbor kao i svaki drugi, na svaki izbor odgovaramo sa da ili ne, pa tako i na ovaj.

Draže im je da budu tetke nego majke. One i ističu da će možda jednog dana i promijeniti mišljenje i možda će poželjeti da ih neko zove mamama, ali do tada one su sasvim srećne same sa sobom.

