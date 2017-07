Šta nas spriječava da budemo uspješni? Najgore kočnice koje treba prevazići

O lošim navikama kojima sputavamo sami sebe već smo pisali, a one nas često mogu i spriječiti na putu do uspjeha, piše “Buro247“…

Zato ih je važno detektovati, riješiti ih se na vrijeme, a u nastavku otkrite kako to da učinite.

Prestanite da se potcjenjujete

Najgore što možete da učiniti jeste da sumnjate u svoje sposobnosti. Osvrnite se i pogledajte šta ste sve do sada učinili na putu do tačke na kojoj se nalazite. Ohrabrite sami sebe i vjerujte da ćete moći da odradite sve zadatke koji dolaze s novim radnim mjestom ili boljim pozicijama do kojih želite da napredujete. Ako ne vjerujete sami u sebe, teško ćete impresionirati druge i napredovati u karijeri.

Ne zamarajte se drugim ljudima

Ne slušajte savjete “znalaca” koji vas uvjeravaju da je nešto dobro ili loše i upozoravaju vas čega se tobože morate čuvati. Postupajte u skladu sa svojim uvjerenjima i osjećajima i ne dopustite da negativnost drugih ljudi pronađe put do vas.

Prestanite ganjati savršenstvo

Da, organizacija je vrlo važna, ali opsesivnost oko svakog detalja u pojedinom danu neće vas dovesti do uspjeha već do dnevnih posjeta psihoterapeutu. Naučite delegirati i nemojte pokušavati kontrolisati svaki dio svog radnog dana, jedino ćete tako s lahkoćom obaviti zadatke i osjećati se zadovoljno obavljenim poslom.

Pronađite vremena za sebe

Radimo da bismo živjeli, a ne obrnuto, zato nemojte stres s posla nositi kući. Ravnotežu između posla i privatnog vremena postići ćete tako da na kraju svakog radnog dana sastavite listu zadataka koji vas čekaju sutra. Tako nakon posla nećete razbijati glavu time što bi vam sve sutra moglo stvarati stres. Odmorite se, vježbajte, čitajte, upišite neki kurs ili se pozabavite bilo kakvom drugom aktivnošću koja nema veze s poslom.

