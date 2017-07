Zaposlenima u upravi malo 1.100 KM mjesečno: Tražit će veće plate

Postoje argumenti u prilog tome da je potrebno povećati plate. “U posljednje dvije godine je rastao bruto društveni proizvod što je sasvim dovoljno da otvorimo dijalog sa Vladom o povećanju plata“, ističe Marić, prenosi “Akta“.

Advertisements

Kaže da ne može da kaže za koliko će tražiti povećanje dok ne počnu pregovori sa Vladom.

Na kraju prošle godine u javnoj upravi i sektoru obaveznog socijalnog osiguranja bila su zaposlena 24.202 radnika. U prosjeku imaju veća lična primanja za oko 280 maraka od republičke prosječne plate. Osim toga, broj zaposlenih se povećava iz godine u godinu, a samo ih je u protekle četiri godine za oko 1.000 više.

Njegov kolega iz Sindikata zaposlenih u prosvjeti Dragan Gnjatić kaže da je prošli petak na sastanku sa resornim ministrom Danetom Maleševićem zvanično zatražio da se izjednače plate prosvjetara sa ostalim budžetskim korisnicima.

”To zapravo znači povećanje plata, jer su prosječne plate u prosvjeti manje za oko 200 KM od onih u upravi. Pri tom su nas zakinuli smanjenjem minulog rada i sa prevozom koji nam duguju”, objašnjava Gnjatić. U obrazovanju je zaposleno nešto više od 22.500 radnika. “Na naš zahtjev ministar je rekao “videćemo” i “razmotrićemo“, navodi Gnjatić.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da postoji namjera povećanja penzija u Srpskoj do kraja ove godine, te najavio i mogućnost povećanja plata iduće godine ukoliko bude ostvaren rast bruto domaćeg proizvoda od tri odsto.

Predsjednica Sindikata u policiji Anica Jondić kaže da je glavni zadatak ovog sindikata da se izbore da se ukine odredba o varijabilnoj plati u policiji.

“U junu su usvojene izmjene i dopune Zakona o platama zaposlenih u policiji čime je uvedeno da plata može biti manja ili veća za deset odsto u zavisnosti od rezultata rada. To nije pošteno jer se to samo uvelo policiji, dok ostalima kojima je Vlada poslodavac to nije urađeno“, navodi Jondićeva. Ona tvrdi da to mora što prije biti ukinuto.

Po podacima Poreske uprave RS, u RS je na kraju prošle godine bilo zaposleno 252.819 radnika. Najveći broj njih gotovo polovina, prima platu između 371 i 610 maraka. Prosječnu platu i nešto veću od toga prima oko 25.000 zaposlenih. Platu između 1.000 i 2.000 maraka prima oko 53.000 zaposlenih.

Čak oko 12.000 zaposlenih imalo je platu manju od minimalca, a u Poreskoj upravi RS to opravdavaju da su bili na bolovanju ili su bili prijavljeni na radno vrijeme manje od 40 sati sedmično. Plate u RS uglavnom su stagnirale sedam godina, a sada zvanično imamo manje primanja. Tako je prije deset godina prosječna plata bila je 521 KM, a potrošačka korpa 493 KM, a sada je potrošačka korpa za oko 1.000 KM veća od prosječne plate.

Prosječna primanja u maju

Prosječna republička plata 837 KM

Javna uprava 1.096 KM

Obrazovanje 836 KM

Prerađivačka industrija 633 KM

Trgovina 593 KM

Advertisements

loading...

Facebook komentari