Tražila je bolovanje zbog svog mentalnog stanja – odgovor njenog šefa sanjaju svi zaposleni

Madalin Parker je programer iz Mičigena i nedavno je podijelila prepisku koju je imala sa svojim izvršnim direktorom. Ona je njemu, ali i kolegama sa kojima radi, poslala mejl u kojem je napisala da će uzeti odmor zarad svog mentalnog zdravlja.

Njen tvit do sada je podijelilo preko 11 hiljada ljudi, lajkovalo ga je oko 35 hiljada, a razlog tome je odgovor njenog šefa.

„Madalin, želim lično da ti se zahvalim što si poslala ovakav mejl. Jer, svaki put kada to uradiš ja se podsjetim na važnost uzimanja odmora zbog mentalnog zdravlja. Ne mogu da vjerujem da to nije ustaljeno i u ostalim kompanijama. Ti si primjer svima nama i pomogla si da se smanji stigma oko ove teme, tako da svi možemo da se u potpunosti posvetimo poslu”, napisao je on.

I zaista, ponekad nije loše uzeti odmor, makar i na dan-dva kako biste se posvetili samo i isključivo sebi. Poslodavci bi trebalo da shvate da ćete na taj način samo doprinjeti radu firme, piše “Noizz“.

