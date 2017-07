Banjalučanka Zaga Nikić pravo ostavila po strani, uživa u šminkanju i transformacijama

Trenutno je u finalu takmičenja, a da li će u Los Anđelesu nastaviti takmičenje u transformaciji kroz šminku znaće danas kada će stručni žiti odlučiti koja od pet takmičarki je najbolja.

Otac joj je slikar pa je cijeli život okružena bojama i bojicama, umjetničku karijeru počela je slikanjem, a prije nekoliko godina počela se baviti i šminkanjem u kojem je pronašla balans za studij prava koji je nije pretjerano zanimao, već ga je upisala jer su joj svi govorili da od umjetnosti neće moći živjeti.

– Publika najveća podrška-

U okviru takmičenja u transformaciji do sada se preobražavala u sirenu, boginju noći i hobotnicu, a zahvaljujući internet glasovima publike, u svim krugovima takmičenja prošla je dalje i stigla do finala. Najviše je zahvalna publici na podršci koja joj je obezbijedila put do finala, a naročito je oduševljena ljudima koje ne poznaje a koji su joj tokom takmičenja slali poruke podrške.

“Meni je to jako znajačajno, jer mene niko nikada nije ni vidio kako se šminkam pred kamerom, svi su me pitali kada ću početi na youtube-u da snimam video materija. Počela po prvi put da radim na sebi, jako mi je bilo komplikovano i naopako na neki način, stati ispred ogledala i pisati, crtati po sebi”, ispričala je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Zaga Nikić.

Dodala je da je to potpuno drugačije nego raditi na drugim modelima, a dodatan problem predstavljala joj je kamera za koju je trebalo da se pravi da nije tu.

Same transformacije nisu bile jednostavne, naročito jer joj je bilo teško doći do stvari potrebnih za to, kao što su perike, sočiva i slično. Zbog toga je bila potrebna dodatna kreativnost, kako bi iskoristila ono što joj je na raspolaganju.

“Čak sam dobila nadimak džoger pošto mi je u jednom momentu džoger bio štap za boginju koju sam predstavljala. Zabavno i korisno u isto vrijeme”, kaže Zaga Nikić.

Ekipa Anadolu Agency (AA) posjetila je u njenom radnom prostoru za vrijeme priprema za polazak na finalno takmičenje u Beogradu. Pokazujući kako su izgledale njene transformacije, te kako izgleda kada se sama šminka ispričala je da su je nakon što je završila pravo svi pitali kada će početi da traži posao u ovoj oblasti.

“Od kako sam završila pravo stavila sam diplomu na čekanje i dala sam sebi par godina da se bavim samo tim što volim, pošto sam na neki način trpila, jedva sam čekala da počnem da izražavam tu kreativnost. Kod nas u knjigama uopšte nije bilo ilustracija, pa sam samo crtala po koricama knjiga”, kaže Zaga Nikić.

Na pitanje da li može da živi od ovog poziva istakla je da je šminkanje danas jako popularano.

“Kada si kvalitetan kada se boriš da dođeš do dobre šminke i kroz praksu, edukaciju, može se jako puno napredovati, tako da mislim da šminkeri danas definitvno mogu živjeti od toga”, rekla je Zaga Nikić.

– Uživi se u ulogu transformacije-

Prisjećajući se prethodnih transformacija ispričala je da joj je prvi izazov-sirena, bio najteži jer joj je sve bilo novo i nepoznato, ali se pronašla u tome i sve je teklo prirodno. Za drugu transformaciju izabrala je mračnu boginju noći, suštu suprotnost svom karakteru, a usješno se uživjela i u tu ulogu.

U trećem izazovu – podvodna stvorenja, nakon početnog nezadovoljstva jer ne voli vodu i na moru se samo sunča, odlučila je da će biti hobotnica i uz pomoć UV boja i lampe napravila veoma neobičan video. Snimanje je trajalo satima, ali dobro se zabavila transformišući se. Poslednji u nizu izazova čije rezultate će objaviti u finalu takmičenja, bio je na temu život.

“Trebalo je da predstavimo fazu svog života što sam i uradila, najiskrenije što sam mogla. Jednostavno da ljudima da približim taj dio života koji sam prošla i koliko je bitno baviti se nečim, a ne pretvarati se cijeli život da obožavaš svoj posao i biti tužan i nesrećan”, kaže Zaga Nikić.

Zbog toga je kaže veoma važno biti hrabar i istrajan, jer “ako ćeš se upustiti u nešto i stati napola puta to nije to”.

