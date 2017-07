Šest provjerenih znakova da imate lošeg šefa

Unapređenje u pogrešnom smjeru

Najgora stvar koja može da se dogodi jeste ona kad efikasan radnik dobije unapređenje na mjesto šefa svog sektora. Mnogi ljudi zaboravljaju da biti dobar u nekom poslu nije ista stvar kao i vođenje ljudi koji taj posao rade. Nije nužno da će se osoba koja je dobila unapređenje automatski pokazati loše na mjestu šefa, ali velike su šanse da brojne vještine koje su joj donijele uspjeh postanu izvor nerealnih očekivanja od njenih manje vještih kolega, piše “B92“.

General usred bitke

Šefovi ne bi trebalo da se bave problemima koje rješavaju njihovi podređeni, već bi trebalo da nađu način kako da povećaju produktivnost.

Nerealna očekivanja

Jedan od najvećih problema loših šefova su nerealna očekivanja. Često odaberu svog najboljeg radnika kao primjer prema kom ocjenjuju rad ostalih, nagrađuju samo posao koji je obavljen iznad očekivanog, i ne trpe greške. Nema sumnje da je važno imati standarde, ali istovremeno je podjednako važno da ti standardi nisu previsoki i da je svima jasno što se od njih očekuje.

Prekovremeni rad

Šefovi koji dolaze prije svih i ostaju posljednji u kancelariji zvuče sjajno, ali ako se to događa sve vrijeme, to može da znači samo nekoliko stvari – ili ta osoba loše raspoređuje svoje vrijeme, ili loše raspoređuje posao svojim podređenima, ili se radi o nekom trećem problemu. Posljednja stvar koju bi rukovodioci trebalo da čine je da stvore sliku da se do njih ne može doći jer su uvijek zauzeti i prekovremenim radom nesvjesno postave svoj primjer kao standard.

Nepogriješivost

Pretpostavljamo da je ovo česta boljka mnogih šefova – nisu sposobni da priznaju da su pogriješili. Umjesto da prihvate da su i oni samo ljudi i da griješe, šefovi se često pretvaraju da se ništa nije dogodilo i time među svojim podređenima stvaraju ideju da je greške najbolje prešutati.

Popularnost umjesto poštovanja

Nije problem biti popularan među podređenima, ali simpatije su znatno različite od poštovanja. Dobri šefovi znaju kada treba biti čvrst i kada treba pozvati one koji su zabrljali, na razgovor. Loši šefovi mijenjaju poštovanje za popularnost jer je popularnost lakše steći i zadržati.

