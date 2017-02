HOROR U SAMSUNGOVOJ FABRICI: “Nisam smio u toalet, a ni vodu da popijem”

“Radio sam bez ikakvog ugovora po 12 sati dnevno u fabrici, nisam smio da odem u toalet ili popijem vode… Do posla smo putovali tri sata, a živjeli u neljudskim uslovima u magacinu, gdje nema ni grijanja, ni tople vode. Kada sam dobio visoku temperaturu, nisu mi dali ni lijekove…”

Trpiš i šutiš

Još jedna potresna ispovijest o teškom nelegalnom radu Srba u Slovačkoj dolazi iz Putinca kod Inđije, od Milenka Petkovića (25), koji je u “Samsungovoj” fabrici, u nehumanim uslovima, radio od 8. januara do 3. februara ove godine.

Prema Petkovićevim riječima, gubitak posla natjerao ga je da sa prijateljem okuša sreću preko agencije “Largo”, koja se reklamiše da se bavi zapošljavanjem srbijanskih radnika u Slovačkoj.

“Tog dana na put Slovačke krenulo je 25 autobusa iz Novog Sada. Svi smo se nadali poslu i boljem životu. U Slovačku, u Karlov Brod, stigli smo oko 12 sati uveče i odmah u tri ujutru ustali da radimo”, prisjeća se Milenko za “Kurir“, koji je bio raspoređen u fabriku “Samsung Vodjeradi”, gdje je pravio okvire za televizore. Na radnom mjestu dočekao ga je šok.

“Kada ulazite u fabriku, morate da se izujete, do svlačionice idete bosi, a zatim trčite do proizvodne linije. Radno vrijeme je 12 sati bez plaćene pauze. Kad hoćete da idete u toalet, menadžeri ili koordinatori moraju da vas zamjene, ali to, naravno, niko ne želi da radi i onda trpite. Sa linije ne smijete da odete ni vodu da popijete… Imate pravo da zakasnite, dva puta, pa makar i samo minut, i to će vas koštati 50 eura, a još jedno kašnjenje znači momentalni otkaz i vraćanje u Srbiju o svom trošku”, prepričava strahote rada u EU Petković i kaže šta mu je najteže palo:

“Najgore je bilo što smo bili smješteni u gradu Dunajska Streda, u magacinu ispod mosta, bez grijanja i tople vode, koji je od fabrike udaljen čak 120 km. Svuda je vlaga, a vrata se ne zaključavaju. Morao sam da prodam mobilni da bih kupio grijalicu. Živjeli smo u neljudskim uslovima. Od firme imate jedan obrok dnevno, a za ostalo se sami snalazite”, kaže Petković, piše “Kurir“…

Nedostižnih 700 eura

Sve se završilo kada se Milenko razbolio i više nije mogao da radi pod visokom temperaturom.

“Tražio sam im da idem kod doktora, ali predstavnici “Larga” su mi rekli da nemaju ništa s tim i da nisu zaduženi ni za šta. Satnica je trebalo da bude pet eura, ali agencija je od svakog čovjeka uzimala 2,2 eura, tako da sam jedva imao pare za hranu, a kamoli za lijekove.

“Tako bolestan sam se jedva vratio kući, a još uvijek čekam da mi isplate 170 eura”, svjedoči ovaj nesretni čovjek i dodaje da im je obećana zarada od 700 eura.

“To tamo niko ne može da zaradi jer kažnjavaju za svaku sitnicu i na taj način umanjuju zaradu.”

Iz agencije “Largo” nismo do zaključenja ovog broja dobili odgovore na pitanja, kao i od firme “Samsung Vodjeradi”.

LAŽNI UGOVORI NA MAĐARSKOM

Prema riječima Milenka Petkovića, od firme “”Largo” nisu dobile validne ugovore, a slovačka policija je znala da su svi radnici u fabrici, od kojih je preko 3.000 Srba, tu nelegalno.

“Njih to ne zanima, već samo da ne prekoračite boravak u EU. Pitam se kako to da na granici prođe 25 autobusa s ljudima koji idu da rade na crno?”, priča Petković.

